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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
VK Play проведёт в июне фестиваль демоверсий, как это давно заведено в Steam
Нужная инициатива.

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Команда поддержки игрового сервиса VK Play намерена провести мероприятие, которое должно стать аналогом одного из самых популярных ивентов в Steam. Речь идёт, конечно же, о фестивале демоверсий. К сожалению, подробностей пока представлено очень мало, но и ранний анонс предназначается не столько для игроков, а для разработчиков. Ведь последним нужно успеть за небольшой срок подготовить свои проекты для публичного показа.

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Само событие получило название «Демофест», оно должно продлиться целую неделю, стартовать должно в июне текущего года, но более точной даты пока нет. В рамках ивента у пользователей появится возможность пообщаться с разработчиками и опробовать демоверсии самолично.

Примечательно, что разработчикам необходимо предоставить демо вне зависимости от даты релиза основного продукта. Заявку следует подать до 12 мая и опубликовать «демку» в VK Play по инструкции.

Что касается авторов контента, то они смогут собрать для себя обратную связь и понять для себя, смог ли их продукт заинтересовать своего потенциального покупателя.

#игры #российское по #vk play
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