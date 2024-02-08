Как там ваши библиотеки в Steam?

Компания Ultra, основанная выходцами из Ubisoft, Nintendo и ещё нескольких студий, провела исследование, опросив свыше 2 тысяч пользователей ПК в США и Великобритании. Аналитики попытались определить вкусовые предпочтения геймеров, их пожелания и многое другое в отношении покупки, обмена и продажи цифровых копий игр.

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В опубликованном отчёте указывается, что 58 % опрошенных готовы продать некоторые имеющиеся у них цифровые копии игр при наличии такой возможности. Также при этом 64 % пользователей убеждены, что стали бы чаще покупать цифровые версии продуктов за полную цену, но только в том случае, если их потом разрешат перепродавать.

Ещё один момент связан с цифровой коллекцией пользователей. Оказывается, только 44 % проектов из библиотек пользователей запускаются на регулярной основе. С невостребованными играми ситуация может доходить до 24 % от общего количества в конкретной коллекции. Речь идёт о продуктах, которые были когда-то куплены, но так ни разу и не были запущены.

Целых 75 % американцев из свыше 2 тысяч опрошенных убеждены, что AAA-игры стоят слишком дорого. В библиотеках геймеров находится только 36 % проектов, купленных по полной цене. А вот для 87 % игроков на ПК хорошая скидка является отличным поводом для принятия решения о покупке.

Что касается Steam, то он до сих пор считается самой популярной платформой для покупки игр. Но 35 % пользователей мечтают о сервисе, который бы объединил в себе все доступные на рынке предложения. Наконец, 68 % респондентов признались, что покупали внутриигровой контент в той или иной форме.