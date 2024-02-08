Disney инвестирует в Epic полтора миллиарда долларов. Что будет совсем не лишним.

Хотя Epic Games за последние годы конкретно выпала из информационного поля, потому что и новых игр нет, и магазин, скорее, мёртв, чем жив, до сих пор исполняя роль только раздатчика бесплатных игр. На плаву компанию держит разве что Fortnite, за счёт которой и оплачиваются все банкеты, но теперь похоже, не самая светлая полоса в истории «эпиков» миновала: несколько часов назад The Walt Disney Company объявила о сотрудничестве с Epic Games в целях создания «совершенно новой игровой и развлекательной вселенной, которая дополнительно расширит охват историй и впечатлений, производимых Disney».

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В рамках соглашения Disney инвестирует в Epic Games полтора миллиарда долларов. Согласно официальной публикации, новый проект-«вселенная» будет связан с Fortnite, однако степень этой связи на данный момент не оглашается. Известно, что новинка позволит геймерам играть, смотреть, приобретать и взаимодействовать с контентом, персонажами и сюжетными линиями Disney, Pixar, Marvel, «Звёздных войн», «Аватара» и других. Вместе с тем пользователи смогут создавать свои собственные истории и делиться игровыми впечатлениями «в стиле Disney».

На данном этапе очевидно, что совместный проект находится если не на зачаточной, то на очень ранней стадии развития, поскольку игровых кадров в анонсирующем видео нам не показали. Тем не менее, потенциально перед нами один из самых серьёзных продуктов в игровой сфере. Руководитель Disney Роберт Айгер, к слову, так и заявил, что сегодняшнее соглашение — это крупнейшее вложение компании в сферу видеоигр.

А вот что из этого всего выйдет на практике, покажет только время.