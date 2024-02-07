Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Counter-Strike 2 получила большое обновление, которое вернуло популярный режим из CS:GO и не только
Вы же слышали про «Гонку вооружений»?

реклама

Компания Valve сообщила о выходе крупного обновления для своего условно-бесплатного сетевого шутера Counter-Strike 2. Апдейт вернул в игру режим «Гонка вооружений» и внёс несколько важных изменений. О всех ключевых изменениях патча мы сейчас и поговорим.

реклама

Режим «Гонка вооружений» (он же Arms Race) работает по следующим правилам: игрокам выдаётся новое оружие за совершённые убийства, а раунд заканчивается в том случае, если член команды получает золотой нож и успевает устранить с его помощью одного из врагов. Во второй части Counter-Strike режим станет работать ровно таким же образом, как это было устроено в CS:GO, но пока опробовать классику получится только на двух из семи оригинальных карт — Baggage и Shoots.

В стандартной экипировке режимы «Гонка вооружений» игрокам будет доступна немного переделанная версия электрошокера Zeus x27. От старой она отличается наличием бесконечного заряда энергии и перезарядкой через 30 секунд.

В свежем патче для Counter-Strike 2 также появились два новых фона для главного меню (склад и аэропорт), капсула с наклейками Ambush Sticke Capsule, кейс Kilowatt с 17 обликами, а также возможность клеить до пяти стикеров в любое место на оружии.

Апдейт также внёс несколько мелких технических новшеств, среди которых следует отметить следующее: кнопка «Вернуть всё» в меню покупки, подправленная подтиковая структура, тень от дымовых гранат и ещё кое-что по мелочи. Со всеми правками можно ознакомиться на официальном сайте.

Напомним, Counter-Strike 2, которая по факту является большим бесплатным обновлением для Counter-Strike: Global Offensive с переходом на движок Source 2, вышла 28 сентября и полностью заменила собой первую. Не всем подобные изменения понравились, но Valve сейчас пытается устранить все раздражающие моменты.

#valve #counter strike 2
+
Написать комментарий (0)
Baldur’s Gate 3 возглавила список самых популярных игр для Steam Deck в шестой раз подряд
В топе Steam за прошлую неделю за лидерство сражаются Palworld и Enshrouded
В Steam стартовал очередной фестиваль «Играм быть» с доступом к сотням демоверсий видеоигр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
89
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
284
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
18
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
32
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
18
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
18:27
пиндосы на жёсткой растяжке щас сидят.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Mixail80
18:26
дожили... зачем зубным щёткам инет? зубной феи писать когда за зубами прилетать? :)
Сеть из трех миллионов зубных щеток провела DDoS-атаку на веб-сайт швейцарской компании
Сергей Анатолич
18:26
Только бы от своих слов не отказался, если и правда что то начнется.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Павел Вохмянин
18:23
"Я рад что вы считаете себя центром вселенной" - вот я про это и говорю - от куда этот вывод был сделан, при чем тут центр вселенной? Пример в моем случае как игрока и на этом базируется вывод? Мужик,...
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
sidreshot
18:19
Таак, ты скачал скрипт и запустил его. Он подменил ярлык, а ПО, которое не требует рута для запуска внезапно потребовало рут на запуск. Так, ну и что? А вирусы то где? Это не вирус - это скрипт вредон...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Александр Ларин
18:18
Ну и зануда. Купил задорма планки и ищет правду. Оно так и должно быть с дешманскими товарами. Есть деньги - покупай супер-пупер, нет - довольствуйся этим. Открыл Америку, мы и так это знаем. KingSpec...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
От LoL до KeK один шаг
18:17
Хватит?))))
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Робин Гудеичь
18:14
Я бы сейчас так далеко, на 5-10 лет не загадывал... История на перепутье с тремя путями, как в сказке.
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Kefir32
18:10
Всё так))
В сети показали изображение iPhone 16 серии с вертикальным дизайном камер для объемной съемки
ark-bak
18:09
Только нога земляника НИКОГДА на них не ступет.
Что ждёт Землю после взрыва Солнца – учёные обнаружили две планеты рядом с белыми карликами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем