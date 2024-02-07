Вы же слышали про «Гонку вооружений»?

Компания Valve сообщила о выходе крупного обновления для своего условно-бесплатного сетевого шутера Counter-Strike 2. Апдейт вернул в игру режим «Гонка вооружений» и внёс несколько важных изменений. О всех ключевых изменениях патча мы сейчас и поговорим.

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Режим «Гонка вооружений» (он же Arms Race) работает по следующим правилам: игрокам выдаётся новое оружие за совершённые убийства, а раунд заканчивается в том случае, если член команды получает золотой нож и успевает устранить с его помощью одного из врагов. Во второй части Counter-Strike режим станет работать ровно таким же образом, как это было устроено в CS:GO, но пока опробовать классику получится только на двух из семи оригинальных карт — Baggage и Shoots.

В стандартной экипировке режимы «Гонка вооружений» игрокам будет доступна немного переделанная версия электрошокера Zeus x27. От старой она отличается наличием бесконечного заряда энергии и перезарядкой через 30 секунд.

В свежем патче для Counter-Strike 2 также появились два новых фона для главного меню (склад и аэропорт), капсула с наклейками Ambush Sticke Capsule, кейс Kilowatt с 17 обликами, а также возможность клеить до пяти стикеров в любое место на оружии.

Апдейт также внёс несколько мелких технических новшеств, среди которых следует отметить следующее: кнопка «Вернуть всё» в меню покупки, подправленная подтиковая структура, тень от дымовых гранат и ещё кое-что по мелочи. Со всеми правками можно ознакомиться на официальном сайте.

Напомним, Counter-Strike 2, которая по факту является большим бесплатным обновлением для Counter-Strike: Global Offensive с переходом на движок Source 2, вышла 28 сентября и полностью заменила собой первую. Не всем подобные изменения понравились, но Valve сейчас пытается устранить все раздражающие моменты.