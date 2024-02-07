Кстати, это не обязательно хорошо.

Компания CD Projekt RED сообщила о расширении команды разработчиков Project Orion — под этим названием, напомним, проходит вторая часть Cyberpunk 2077. Теперь над проектом трудятся ещё несколько высококлассных специалистов, о которых речь пойдёт чуть ниже.

реклама

В команду Project Orion отныне входят:

дизайн-директор Райан Барнард, который работал на такой же должности в студи Massive и считался руководителем по геймплею в IO Interactive;

исполнительный продюсер Дэн Хернберг, который был главой по производству в Amazon Games и Panic Button и ведущим управляющим продукции в Blizzard. Он помогал запускать New World, Apex Legends и Diablo III;

ведущий писатель Анна Мегилл, трудившаяся ранее над Control, Dishonored: Death of the Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 и даже грядущей Fable от Playground Games;

соавтор сценария Александр Фрид, который был ведущим сценаристом Star Wars: The Old Republic,он также успел поработать в DICE, Obsidian, Wizards of the Coast и FoxNext;

руководитель по инжинирингу Алан Виллани, который ранее работал на должности вице-президента по технологиям в Warner Bros. Games, помогая с последними частями Mortal Kombat.

В настоящий момент над сиквелом Cyberpunk 2077 работает множество людей, приложивших руку к оригиналу и дополнению Phantom Liberty. Команда разработки сейчас находится не в Польше, а в новых студия CD Projekt RED North America в Бостоне (США) и Ванкувере (Канада).