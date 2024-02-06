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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Видео: Ubisoft напомнила о скором выходе многострадального пиратского экшена Skull and Bones
По прошествии семи лет проект всё же увидел свет.

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Ещё когда в геймерском сообществе прогремел Assassin’s Creed IV Black Flag, в котором были очень достойно для того времени реализованы морские сражения, в Ubisoft посчитали, что будет хорошей идеей развить тему морских баталий из «Чёрного флага», вынеся их в отдельную игру с преимущественно сетевой составляющей. Так на свет в 2017 году появился проект Skull and Bones про Золотой век пиратства.

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Дальнейшая судьба проекта, впрочем, не по-пиратски трудна: многочисленные задержки релиза, сложности с разработкой, смена руководства, смена студии, переработка концепции. В общем, на сегодняшний день от первоначальной идеи в Skull and Bones осталось не так уж много, но в конечном счёте игра всё же выйдет в свет, и вот, сегодня Ubisoft посредством геймплейного трейлера напомнила о том, что это случится уже 16 февраля.

При этом за неделю до релиза — 8 февраля — откроется доступ к так называемой бета-версии: по сути, к демоверсии Skull and Bones для всех, кому интересно взглянуть, что нагромоздили разработчики. Целевые платформы — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

В России новинка, как и все игры Ubisoft, официально доступна не будет. А это значит, что либо придётся получать доступ к игре окольными путями, либо, что куда правильнее в сложившейся ситуации, в которой Ubisoft не смогла отстоять свои интересы, переключаться на пользование «народными версиями» либо на полное игнорирование продукции данного издательства.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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