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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевую игру Honkai: Star Rail от создателей Genshin Impact скачали более 100 миллионов за девять месяцев после релиза
Но это «гача», не обольщайтесь.

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Разработчики из китайской компании HoYoverse рассказали, что количество скачиваний условно-бесплатной ролевой игры Honkai: Star Rail превысило 100 миллионов. Соответствующая информация была опубликована в пресс-релизе. У проекта получилось преодолеть такую невероятную отметку спустя всего девять месяцев после релиза, который состоялся на ПК, iOS и Android в конце апреля 2023-го. Дополнительно он появился 11 октября на PS5.

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Также сегодня, 6 февраля, состоялся выход масштабного патча 2.0, по такому поводу разработчики выпустили геймплейный трейлер. А ещё Honkai: Star Rail стала одной из первых игр, получившей поддержку гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в режиме совместимости. Если вас заинтересовал последний пункт, то на официальном сайте есть информация с ответами на популярные вопросы о работе проекта на новом устройстве Apple.

Что касается обновления 2.0, то оно добавило в Honkai: Star Rail множество нового контента: планету, локации, задания, сюжетные линии и не только. Новой планетой стала Пенакония, которая представляет собой огромный межгалактический отель «Грёзы», куда съезжаются знаменитости. Там доступны уникальные задания (для выполнения), локации (для исследования) и многое другое. Уникальных врагов тоже завезли — речь идёт о Королевских баках и одном из Охотников за Стелларионами по кличке Сэм.

Исследовать мир будет проще с помощью новых геймплейных механик, среди которых отдельное место занимает возможность ходить по стенам и умение переворачивать окружение с ног на голову. Если вас заинтересовала Honkai: Star Rail и масштабный патч для неё, то в Сети уже есть большие геймплейные видеоролики от журналистов. Например, в представленном чуть ниже материале запечатлены 19 минут геймплея апдейта 2.0.

#honkai star rail #hoyoverse
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