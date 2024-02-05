Продлится, правда, этот фестиваль всего неделю, так что даже при большом желании ничего толком не оценить.

Несколько лет назад, ещё когда в мире царствовало коронабесие и любые публичные мероприятия нещадно отменялись, Valve решила, что будет разумно предоставить возможность тем, кто не могут лично посетить игровые выставки, на которых можно опробовать находящиеся ещё в процессе производства версии видеоигр, сделать то же самое виртуально. Так родилась идея фестиваля «Играм быть» в Steam, которая, к удивлению многих, прижилась и стала одним из стандартных мероприятий, проводимых в данном сервисе.

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Очередной такой фестиваль стартовал сегодня, и продлится он ровно неделю — вплоть до вечера понедельника 12 февраля.

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Традиционно на таких мероприятиях принимают участие в основном инди-игры, и очень редко — проекты AA-класса. Высокобюджетным блокбастерам же всё это попросту не надо: о них все и так знают, и ранняя версия может только навредить их продажам.