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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплейная демонстрация Stellar Blade — экшена с яркой и запоминающейся главной героиней
«Мы любим такие формы, форматы…»

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В рамках ночной презентации State of Play компания Sony анонсировала дату выхода экшена Stellar Blade, разработкой которого занимается южнокорейская студия Shift Up. Проект, который ранее назывался Project Eve, должен выйти эксклюзивно на PlayStation 5 уже 26 апреля текущего года.

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Stellar Blade расскажет историю борьбы человечества с загадочными существами, которые заполонили Землю. Главная героиня, воительница по имени Ив, отправляется вместе с другими выжившими Адамом и Лили на спасение последнего оплота человечества — города Зион.

В перерывах между миссиями игрок будет проводить время в этом самом Зионе. Там можно набирать для себя новые задания, общаться с местными жителями и проводить апгрейд у спутницы главной героини по имени Лили.

Для поддержания жизнедеятельности Зиона потребуются специальные ячейки — источники энергии, благодаря которым город сможет восстановить свою былую мощь и величие. А вот Пустоши вокруг Зиона станут ключевыми локациями, на которых будут происходить боевые стычки. Тут геймеры повстречают агрессивно настроенные машины, дадут отпор беспощадным роботам и даже заглянут в лагеря поддержки от предыдущих Воздушных отрядов. Последние из перечисленных предоставят возможность обзавестись нужной экипировкой, заняться прокачкой и, разумеется, восстановить здоровье. В Пустошах игроки смогут повстречать людей и других существ, которым требуется помощь.

Stellar Blade — игра от корейской студии, поэтому внешнему виду главной героини и её нарядам даже в геймплейном трейлере уделяется неприлично много внимания. Подобная расстановка акцентов в отношении ключевого персонажа, по слухам, не понравилась двум сотрудницам Shift Up. Они пожаловались на уровень фан-сервиса и чрезмерную сексуальность героини на встрече с руководством из Tencent и, поскольку это не европейская студия, были уволены за «несоблюдение субординации».

Некоторые пользователи X (Twitter) призвали бойкотировать Stellar Blade — лучшей рекламы проекту и придумать было нельзя. Напомним, подобные беззубые «попытки в отмену» предпринимались в отношении Hogwarts Legacy, которая отлично продалась и может похвастаться огромной пользовательской базой.

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Stellar Blade выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 уже 26 апреля текущего года.

#tencent #shift up #stellar blade
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