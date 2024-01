Релиз в марте. Увы, только на PlayStation 5, а это само по себе приговор.

В рамках сегодняшней презентации Sony State of Play было критически мало достойных внимания игровых проектов, даром что они все заявлены только для консолей PlayStation, но кое-что почерпнуть из этого мероприятия было возможно. Например, слэшер Rise of the Ronin от студии Team Ninja, который выйдет 22 марта этого года. Сегодня разработчики опубликовали пусть и очень короткий, но всё же достаточно ёмкий видеоролик с демонстрацией игрового процесса.

Как и положено проекту такого жанра, геймплейный трейлер продемонстрировал небольшое вступление перед началом сражения, затем длительный по видеоигровым меркам бой между главным героем и одним из его недоброжелателей.

Проект назначен к релизу только на PlayStation 5, что, как вы понимаете, резко ограничивает его возможную аудиторию.