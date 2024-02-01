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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Короткий, но ёмкий геймплейный трейлер боевика Rise of the Ronin от создателей серии Nioh
Релиз в марте. Увы, только на PlayStation 5, а это само по себе приговор.

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В рамках сегодняшней презентации Sony State of Play было критически мало достойных внимания игровых проектов, даром что они все заявлены только для консолей PlayStation, но кое-что почерпнуть из этого мероприятия было возможно. Например, слэшер Rise of the Ronin от студии Team Ninja, который выйдет 22 марта этого года. Сегодня разработчики опубликовали пусть и очень короткий, но всё же достаточно ёмкий видеоролик с демонстрацией игрового процесса.

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Как и положено проекту такого жанра, геймплейный трейлер продемонстрировал небольшое вступление перед началом сражения, затем длительный по видеоигровым меркам бой между главным героем и одним из его недоброжелателей.

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Проект назначен к релизу только на PlayStation 5, что, как вы понимаете, резко ограничивает его возможную аудиторию.

#team ninja #rise of the ronin
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