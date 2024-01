А оно и так видно.

Инсайдер Том Хендерсон, который далеко не единожды публиковал достоверные сведения о положении дел в той или иной игровой компании, поговорил со своими информаторами в Ubisoft и разузнал о текущем состоянии её сотрудников. Если коротко, то с мотивацией и хорошим настроением у разработчиков всё плохо. Все они беспокоятся за свои рабочие места, прекрасно осознавая тот факт, что финансовые показатели издательства планомерно снижаются от месяца к месяцу.

Источники Тома Хендерсона дали понять, что в коллективе опасаются крупных увольнений, которые случились в других студиях. Именно поэтому с моральным состоянием сотрудников всё плохо — они ожидают глобальную реструктуризацию, в результате которой многие потеряют свои должности.

Ещё одна беда Ubisoft — неуёмное желание руководства слепо следовать трендам. Там до сих пор активно ведётся разговор насчёт королевских битв и NFT, хотя обе темы во всем остальном мире сошли на нет. Например, в период с конца 2021 по начало 2022 года был момент, когда Ubisoft параллельно разрабатывала около 12 королевских битв. Но большинство проектов отменяли из-за неубедительных выступлений на тестовых показах. Видимо, лавры PUBG и Apex Legends до сих пор не позволяют Ubisoft расслабиться и сменить стратегию развития.

Вторая беда Ubisoft — одержимость играми-сервисами и экстракшен-шутерами наподобие Escape from Tarkov. В настоящий момент, как утверждает Том Хендерсон, в компании делают сразу три экстракшен-шутера: The Division Heartland, Far Cry: Project Maverick и новый проект в антураже Второй мировой. Сотрудники издательства переживают из-за того, что к моменту релиза всех игр (в некоторых случаях речь идёт о 2026-2027 годах) популярность экстракшен-шутеров улетучится.

Что касается многострадалььной Skull & Bones, то затраты на производство проекта оценивают в $200 миллионов. Собеседники инсайдера убеждены, что Ubisoft даже не рассматривает вариант отбития этих денег. Данная игра, напомним, официально переносилась аж шесть раз. Одной из ключевых проблем разработки, как утверждают опрошенные анонимы, стали менеджеры-карьеристы, постоянно желающие получить должность получше. Видение проекта из-за таких «выскочек» постоянно менялось и создавало нездоровую атмосферу. В какие-то дни, разработчики, уставшие от бесконечных маловнятных просьб начальства, могли и вовсе «забить» на всё и начать смотреть ролики на YouTube.