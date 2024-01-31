Есть и другие данные.

Компания Capcom в своём свежем отчёте рассказала, как у неё обстоят дела с продажами игр. В опубликованном документе издательство раскрыло сведения по итогам 9 месяцев текущего фискального года, который завершится в конце марта. Стало, например, известно, что тираж ремейка Resident Evil 4 достиг отметки в 6,48 миллиона копий, а общая выручка Capcom перевалила за 718,4 миллиона долларов.

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Нынешняя отметка по выручке на 33 % больше, чем за аналогичный период по прошлому фискальному году. А вот операционный доход издательства увеличился на 43 %, достигнув 322,7 миллиона долларов — рост был обеспечен продажами ранее выпущенных проектов.

Далее по цифрам: доход от видеоигр перевалил за 550,9 миллиона долларов, что, опять же, на 33 % больше предыдущего периода. А всего было реализовано 32,6 миллиона копий разных проектов, что на 2,5 % выше показателей по прошлому году.

В отчёте также указывается, что за 9 месяцев фискального года ремейк Resident Evil 4 продали на 2,69 миллиона копий, про общий тираж мы писали в самом начале материала. Общий тиражи по актуальным проектам Capcom выглядят следующим образом:

Street Fighter 6 — 3 миллиона копий;

ремейк Resident Evil 2 — 13,61 миллион;

Monster Hunter Rise — 14,2 миллиона копий;

Monster Hunter Rise: Sunbreak — 7,1 миллиона копий;

Resident Evil Village — 9,39 миллиона копий;

ремейк Resident Evil 3 — 8,43 миллиона копий;

Monster Hunter: World — Iceborne — 11,63 миллиона копий.

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Отдельно упомянут тот факт, что нынешние итоги деятельности Capcom за 9 месяцев полностью устраивают издательство, поэтому менять свои прогнозы до конца текущего фискального года они точно не будут.