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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Действительно, наследие»: Геймеры обрушили рейтинг экшена Corsairs Legacy в Steam
Что, впрочем, было ожидаемо ещё на этапе анонса.

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Ещё когда коллектив Mauris только представил свой проект Corsais Legacy, подразумевавшийся как, и это понятно по названию, наследие культовых пиратских экшенов «Корсары», внимательные пользователи заметили несоответствие уровня графики в новинке году выпуска продукта, хромающие геймплейные механики, отсутствие новых идей, вялость игрового процесса и в целом полное несоответствие имени. Проще говоря, разработчики взяли на себя слишком много и явно не рассчитали возможности.

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Как итог, сегодня после состоявшегося в Steam «раннего» релиза геймеры, которые почему-то отказывались видеть реальное положение дел и решившие проверить всё самостоятельно, практически сразу обрушили пользовательский рейтинг Corsairs Legacy. На момент публикации данной заметки лишь 26 % пользователей рекомендовали потратить 1 900 рублей на сей продукт, и то, полагаем, сделали это больше из саркастических соображений.

Геймерский консенсус сводится к тому, что Corsairs Legacy крайне короткая, скучная, бедная на контент и совершенно не захватывающая. Безусловно, игроки делают скидку на то, что перед нами продукт в «раннем доступе», но при этом справедливо отмечают, что за время, минувшее с момента анонса игры и до её появления в «раннем доступе», учитывая, насколько важно первое впечатление, можно было бы постараться и получше.

Удивляет геймеров также и официальный план разработчиков на ближайшие годы: игра совершенно не готова к продаже, а девелоперы уже размышляют о том, как они будут выпускать контентные дополнения, причём, скорее всего, платные.

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Полагаем, на данном этапе про Corsairs Legacy можно уже потихоньку забывать.

#corsairs legacy #mauris
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