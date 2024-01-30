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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
Имеются в виду iPad, iPhone и персональные компьютеры Mac с чипами M1.

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Некоторое время назад Kojima Productions совместно с Apple пообещали, что приключение Death Stranding в «режиссёрской версии» (Director’s Cut) станет доступно зажиточным пользователям наиболее мощных устройств «яблочной» компании. И вот, данный знаменательных день настал: игра стала доступна на iPhone, iPad и Mac.

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Важно помнить одну крайне важную вещь: перед нами крайне требовательный проект, поэтому на любом «айфоне» он работать не будет. Чтобы запустить Death Stranding, потребуется устройство не древнее iPhone 15 Pro, iPad на процессоре M1, а также Mac с процессором M1. Проще говоря, удовольствие для состоятельных (ну, или сильно закредитованных) товарищей. Ни о каких даже минимально приемлемых показателях производительности в этих случаях говорить, безусловно, не приходится.

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Сейчас взор любителей видеоигр направлен в сторону Death Stranding 2, которая, в теории, будет продемонстрирована послезавтра в 01:00 по московскому времени в рамках мероприятия Sony State of Play.

#apple #kojima productions #death stranding
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