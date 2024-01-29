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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Холдинг Embracer отменил новую Deux Ex, работа над которой велась два года
Печальные выводы о состоянии дел в индустрии мы сделали очень давно.

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К сожалению, новости о сокращения и закрытиях игровых проектов будут преследовать нас на протяжении всего года. Первый месяц в году запомнится «разборками» Microsoft и её 1900 сотрудниками, которые потеряли работу, а также очень странными делами в стане шведского холдинга Embracer Group. Про последний сейчас и пойдёт речь.

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Журналистам из издания Bloomberg стало известно, что шведская компания полностью отменила разработку следующей Deus Ex. Выяснилось, что проект создавали на протяжении последних двух лет, а после остановки всех работы Embracer уволила часть сотрудников, которые занимались созданием игры. Предполагалось, что активное производство новой Deus Ex должно было начаться в 2024 году.

Embracer Group приняла решение свернуть создание нового киберпанк-экшена в рамках уже хорошо известной нам инициативы по сокращению расходов. Ранее холдингу пришлось закрыть студии Volition и Free Radical Design, а также провести сокращения в других подразделениях. Разработкой новой Deus Ex занималась Eidos, сейчас ей поручили совершенно новый проект по оригинальному IP.

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Приблизительно спустя час после информации от Bloomberg в студии Eidos подтвердили, что работу одномоментно потеряли 97 человек. Сокращения затронули членов команды разработки, администрации и службы поддержки. Других комментариев со стороны Eidos не поступало. Напомним, Embracer приобрела Crystal Dynamics, Eidos и Square Enix Montreal в 2022 году. Вместе с компаниями холдинг заполучил права на несколько крупных игровых брендов, включая Deux Ex и Tomb Raider.

#embracer group #eidos #deux ex
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