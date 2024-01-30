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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Очередная презентация Sony State of Play пройдёт уже на этой неделе
Смотреть её, конечно, будут только истинные ценители творчества подопечных студий Sony.

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Практически все крупные и не очень видеоигровые издатели и разработчики перешли на свои собственные презентации и конференции. Так и проще, и эффективнее, и информативнее, и во всех аспектах лучше. Одной из первых задала тренд Sony со своими регулярными презентациями State of Play, и вот, следующая из них пройдёт уже на этой неделе. А если точнее, то в ночь со среды на четверг — 1 февраля в 01:00 по московскому времени.

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Согласно имеющейся сейчас информации, на презентации покажут примерно полтора десятка видеоигр для PlayStation 5 и PlayStation VR2. Много ли интересного будет в рамках конкретно этого мероприятия, неясно, но инсайдеры сообщают, что игроки наконец-то увидят Death Stranding 2, а также Rise of the Ronin.

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Без сюрпризов, понятное дело, не обойдётся, а вот насколько они будут приятными, это мы уже узнаем только постфактум.

#sony
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