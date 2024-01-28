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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Военный сетевой шутер Enlisted вскоре выйдет в Steam и обновится до версии Reinforced
Интересно, какие там будут отзывы?

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Разработчики из Gaijin Entertainment совместно с Darkflow Software объявили, что их военный сетевой шутер Enlisted: Reinforced готовится к своему выходу в Steam. Данный проект, посвящённый ключевым битвам и сторонам Второй мировой войны, представляет собой обновлённую и улучшенную версию оригинального Enlisted. Последний, как вы знаете, доступен на ПК, а также двух поколениях PlayStation и Xbox. Что касается Renforced-версии, то она должна выйти в первом квартале 2024 года.

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Enlisted: Reinforced будет снабжена всеми картами, отрядами солдат, оружием и бронетехникой, а также авиацией и механиками, которые выходили в Enlisted по мере развития проекта. Steam-версия предложит ознакомиться с основными странами-участницами (США, Великобритания, Австралия, СССР, Германия, Италия и Япония), принять участие в ключевых битвах и оценить масштабы всех основных театров военных действий. Тут ещё нужно вспомнить про сотни реалистично воссозданных образцов оружия и техники, которые сгруппированы в четыре древа прокачки. Разработчики также уверяют, что обновлённая система матчмейкинга станет подбирать оппонентов с арсеналом приблизительно одного уровня.

Enlisted будет обновлена до версии Reinforced на всех платформах. Так, игроки, использующие сервис Gaijin.net, смогут перенести весь свой прогресс в Steam-версию в течение одного месяца после выхода Enlisted: Reinforced. Все остальные подробности можно изучить на портале игры.

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«Мы надеемся, что этого времени хватит, чтобы все наши игроки, предпочитающие Steam, сделали свой выбор. Если игрокам важно, чтобы деньги с их покупок доходили до разработчиков в полном объёме, они могут по-прежнему пользоваться Gaijin.Net», — объясняет Антон Юдинцев, основатель Gaijin Entertainment.

#gaijin entertainment #enlisted #darkflow software #enlisted reinforced
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