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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы нашумевшего «выживача» Palworld рассказали о своих планах по поддержке игры
Проект обновил рекорд по «онлайну» — прямо сейчас в нём находится свыше 2 миллионов человек!

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Симулятор выживания Palworld, вышедший на прошлой неделе, продолжает доминировать в Steam, «уделывая» по ключевым метрикам крупные проекты от мировых студий. Несколько дней назад мы писали вам о пяти миллионах проданных копий за первые 72 часа с момента релиза, а сейчас стало известно о 7 миллионах копий за первые 5 дней. Разработчики здраво рассудили, что для поддержания интереса публики к своему проекту нужно срочно заняться производством дополнительного контента. План уже есть — точнее, дорожная карта обновлений.

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В ближайшее время сотрудники Pocketpair собираются исправлять найденные технические ошибки, заниматься созданием полноценного PvP-компонента и реализацией поддержки кроссплея. Но самая важная задача, которая поставлена перед разработчиками, — это решение текущей проблемы со входом. Почему она возникла — понять не так трудно. Показатели продаж превысили самые смелые оценки авторов, поэтому усиление серверной инфраструктуры является сейчас приоритетной темой.

Что касается других программных «фич», то в ближайшем обозримом будущем представители Pocketpair собираются реализовать следущее:

  • улучшение ИИ палов и паттерна их перемещения по миру; новые острова, палы, боссы и технологии;
  • улучшение системы строительства; реализация возможности перехода с сервера на сервер;
  • добавление рейдовых боссов в качестве контента для поздних стадий игры;
  • улучшение особенностей игры на Xbox;
  • добавление PvP и специальных арен для сражений между палами;
  • реализация поддержки кроссплея между Steam и Xbox.

В настоящий момент авторы Palworld не готовы озвучивать даже приблизительные сроки по внедрению всех упомянутых выше геймплейных особенностей. На момент написания данного материала «онлайн» Palworld в цифровом сервисе Valve уверенно пробил отметку в 2 миллиона игроков, установив новый рекорд — 2 016 508 человек. Это всего лишь второй проект в истории Steam, которому удалось пройти отметку в 2 миллиона одновременно играющих геймеров. Абсолютный рекорд принадлежит PUBG с её 3,2 миллиона.

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С пользовательским рейтингом у бестселлера от Pocketpair тоже всё хорошо: 93 % положительных отзывов из почти 70 тысяч написанных.

#palworld #pocketpair
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