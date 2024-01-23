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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продолжение Death Stranding от Хидео Кодзимы покажут уже в ближайшие недели — авторитетный инсайдер
Действительно, пора бы уже и честь знать.

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Хидео Кодзима представил официальное продолжение Death Stranding ещё в декабре 2022 года. С тех пор никаких внятных подробностей проекта мы так и не узнали, за исключением разве что тех глубоко вторичных, что к исполнению главных ролей вернутся полюбившиеся геймерам актёры. Возможно, уже в ближайшие две недели ситуация изменится, поскольку сегодня авторитетный инсайдер billbil-kun, на счету которого масса впоследствии подтвердившихся «сливов» информации, заявил о том, что в указанный промежуток времени Kojima Productions всё-таки состоится как минимум частичная презентация новинки.

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Скорее всего, речь идёт о презентации в рамках мероприятия Sony State of Play, что было бы весьма логично, учитывая, что официально сиквел Death Stranding заявлен к выходу только на платформе PlayStation 5.

Согласно имеющейся у инсайдера информации, сиквел имеет подзаголовок On the Beach, что якобы должно свидетельствовать о в основном водном и прибрежном сеттинге нового проекта во франшизе.

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В любом случае, строить домыслы на данном этапе бессмысленно: проще уже дождаться официального показа, который и расставит все точки над i.

#kojima productions #death stranding #death stranding 2
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