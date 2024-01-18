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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стала известна точная дата выхода вдохновлённого «Корсарами» пиратского боевика Corsairs Legacy
Настолько вдохновлённого, что даже уровень графики примерно такой же.

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В декабре минувшего года разработчики из Mauris заявили, что их вдохновлённый старыми-добрыми «Корсарами» проект под названием Corsairs Legacy («Наследие Корсаров») поступит в продажу в раннем доступе уже в январе года наступившего. На тот момент точной даты у разработчиков не было, но сегодня, по прошествии уже более чем половины месяца, она появилась: 30 января.

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Как уже было отмечено ранее, в указанный день Corsairs Legacy выйдет лишь в полуготовом состоянии: для прохождения будет доступна только половина сюжетной кампании. Дорабатывать проект до состояния полной готовности будут ещё не меньше 3—6 месяцев, планомерно внедряя новый контент и расширяя геймплейные возможности.

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Действие Corsairs Legacy разворачивается в Карибском бассейне конца XVII века, когда началось активное торговое сообщение между Америкой и Европой, ставшее лакомым кусочком для любителей заниматься разбойными нападениями на торговые суда.

#corsairs legacy #mauris
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