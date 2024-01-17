Потому что нелепо было ожидать от Bethesda чего-то другого.

Bethesda Game Studios продолжает своими экспериментами над Starfield вызывать у фанатов серии The Elder Scrolls чувство паники и опасения за судьбу шестой номерной части «Свитков». Мало того что перед нами крайне бедный на контент продукт, при этом лишённый оптимизации со словами «Обновите компьютеры». Сегодня должен был начаться бета-тест (игроки тестируют обновления бесплатно вместо того, чтобы этим занимались специальные отделы в самой Bethesda) крупнейшего обновления для Starfield, но что-то, как обычно, пошло не так, в результате чего бета-релиз патча отложили на несколько дней.

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Теперь проверить масштаб вносимых обновлением изменений можно будет только в конце недели. В подробности того, что надо считать «концом недели», Bethesda вдаваться не стала, поэтому предположим, что речь идёт о воскресенье. Причиной переноса запуска бета-версии обновления стало обнаружение разработчиками некой программной проблемы, которую они сперва хотят решить.

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Вышеуказанное обновление внесёт в Starfield свыше сотни исправлений и улучшений. В дальнейшем патчи для игры будут выходить примерно каждые полтора месяца. Также в текущем году для Starfield выпустят крупное сюжетное дополнение Shattered Space.