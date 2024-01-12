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На фоне отдельных блокбастеров, которые хвастаются десятками миллионов проданных копий за считанные сутки, можно не заметить того факта, что основные деньги в игровой индустрии крутятся всё-таки в проектах AA- или инди-уровня. К AA-классу, например, относится боевик Deep Rock Galactic, в котором мы играем изобретательными и трудолюбивыми гномами, реализующими свои инженерные и архитектурные фантазии в космическом сеттинге.
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И вот, на сегодняшний день, как поведали разработчики из студии Ghost Ship Games, их творение привлекло внимание более восьми миллионов человек. В случае с Deep Rock Galactic, являющейся премиальной игрой, данный показатель равен и количеству проданных копий. На достижение этого результата проекту потребовалось больше пяти лет: два года в статусе игры в раннем доступе и три года — в формате полноценного релиза.
Максимальное количество продаж пришлось на прошлый 2023-й год — свыше 2,5 миллионов копий. За 2022-й год было продано чуть меньше — 2,3 млн копий. В 2021 и 2020 годах Deep Rock Galactic привлекла внимание 1,38 и 1,18 млн человек, ну а в 2019 и 2018 — 404 тысячи и 502 тысячи соответственно.