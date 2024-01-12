Это показатель. На минуточку, четыре миллиона было меньше полутора лет назад.

На фоне отдельных блокбастеров, которые хвастаются десятками миллионов проданных копий за считанные сутки, можно не заметить того факта, что основные деньги в игровой индустрии крутятся всё-таки в проектах AA- или инди-уровня. К AA-классу, например, относится боевик Deep Rock Galactic, в котором мы играем изобретательными и трудолюбивыми гномами, реализующими свои инженерные и архитектурные фантазии в космическом сеттинге.

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И вот, на сегодняшний день, как поведали разработчики из студии Ghost Ship Games, их творение привлекло внимание более восьми миллионов человек. В случае с Deep Rock Galactic, являющейся премиальной игрой, данный показатель равен и количеству проданных копий. На достижение этого результата проекту потребовалось больше пяти лет: два года в статусе игры в раннем доступе и три года — в формате полноценного релиза.

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Максимальное количество продаж пришлось на прошлый 2023-й год — свыше 2,5 миллионов копий. За 2022-й год было продано чуть меньше — 2,3 млн копий. В 2021 и 2020 годах Deep Rock Galactic привлекла внимание 1,38 и 1,18 млн человек, ну а в 2019 и 2018 — 404 тысячи и 502 тысячи соответственно.