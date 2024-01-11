Без таинственности, естественно, не обошлось.

Несмотря на то, что в рамках презентации Developer_Direct, которая пройдёт ровно через неделю, 18 января, главным героем станет новый видеоигровой проект про Индиану Джонса от студии MachineGames, мы до сих пор не знаем ни малейших подробностей этого, вероятно, очень амбициозного продукта. Ни сюжета, ни сеттинга, ни геймплейных деталей, ни даже такой примитивности, как полное название. Впрочем, в отношении последнего пункта сегодня наметилось какое-никакое, но просветление: в Сети наткнулись на свежезарегистрированный компанией Lucasfilm домен.

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Как сообщается, было зарегистрировано несколько вариантов одного и того же домена, из которого следует, что новинка будет называться Indiana Jones and the Great Circle. Напрямую переводить это название, понятное дело, нельзя, поэтому из него трудно сделать вывод о сеттинге будущего продукта.

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На сегодняшний день от авторитетных инсайдеров известно лишь то, что игра поступит в продажу в текущем году. Первые же подробности будут опубликованы в рамках презентации 18 января: по крайней мере, организаторы Developer_Direct обещают полноценный геймплейный видеоролик, из которого станет ясна как минимум некоторая часть особенностей новинки.