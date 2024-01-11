Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сюжетное ответвление экшена Control будет называться FBC: Firebreak — на то есть объективные причины
Но полноценная вторая часть тоже в разработке.

реклама

Компания Remedy с недавних пор занимается разработкой кооперативного спин-оффа Control, который носил название Project Condor ещё до недавнего времени. А сейчас, кажется, мы узнали его официальное название — FBC: Firebreak.

реклама

pТорговую марку с таким же названием обнаружили на сайте агентства по защите интеллектуальной собственности на территории Евросоюза. Как данное имя связано с анонсированным ранее Project Condor? Ну, пытливые фанаты смогли найти несколько важных совпадений.

Начнём с того, что данную торговую марку планируют использовать в сфере компьютерных игр, о чём прописано в документах. Второй и самый важный момент — владельцем марки является Remedy Entertainment.

Идём дальше. Сочетание букв FBC — это аббревиатура из мира Control, оно же Федеральное бюро Контроля. В здании бюро проходит действие игры, а в Project Condor, если верить официальному концепт-арту, и нужно будет играть за полевых агентов ведомства. Наконец, словом firebreak в игре Control обозначают бездонное пространство между зонами, которое останавливает распространение паранормальных феноменов.

Существует также версия, что FBC: Firebreak — это название дополнения для Alan Wake II, а все описанные выше приметы и соответствия актуальны и в отношении новой игры от Remedy, поскольку действие обоих проектов происходит в одной вселенной. К сожалению, на данный момент нет никакого понимания о степени готовности Project Condo (то есть, FBC: Firebreak).

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в конце 2022 года разработчики дали понять, что спин-офф находится на очень ранних этапах создания. Не стоит также забывать, что полноценная вторая часть Control тоже находится в разработке.

#control remedy #fbc firebreak #project condor
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
15
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
14
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
5
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
30
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
142
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
6
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:14
Ну о том и речь что толку от Radeon 7000 там не будет... хотя если я верно помню на ней даже в Doom 3 можно слайдшоу посмотреть. Ну и коли отговорить вас не выйдет, тогда совет - для Voodoo 2 пользуй...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
АЕV
12:14
Ну вот древняя ха22/32 спокойно преодолевают ПВО и нафига тогда кинжалы вундервафельные?
В Израиле объявили об успешном испытании новой системы ПВО Spyder All in One
АЕV
12:11
Да вы что? В где тогда супер современные системы ПВО про которые последние лет 15 отчитывались по телевизору? Распилили на яхты и дворцы? И да, РФ никто так не угрожает как собственная корумпированная...
Главком ВМФ РФ: Корабли ВМС США с ракетами Tomahawk угрожают России
Apsheronsky tchai
12:10
Зачем ему квартира? Он с зистаксом и сусликом прекрасно живёт в геё-сквоте.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Сергей Игнатовский
12:10
А откуда информация, что у него нет квартиры?
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Сергей Игнатовский
12:08
RTX 4090 Suprim X
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Игорь Быков
12:00
О чурка бомбанул, иди раком постой в сторону черного ящика, да ишаку присунь, животное аллахакбарнутое.
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
Дмитрий Зяблов
12:00
Сало потекло с монитора.
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Пузо
11:59
Скорее бы уже его догнали чтоль
Несмотря на паузу в принятии нового законопроекта, мобилизация на Украине начинает ускоряться
Дмитрий Зяблов
11:59
Скакуасы из канадчины кинули скакуасов коренных.
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем