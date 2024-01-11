Но полноценная вторая часть тоже в разработке.

Компания Remedy с недавних пор занимается разработкой кооперативного спин-оффа Control, который носил название Project Condor ещё до недавнего времени. А сейчас, кажется, мы узнали его официальное название — FBC: Firebreak.

реклама

pТорговую марку с таким же названием обнаружили на сайте агентства по защите интеллектуальной собственности на территории Евросоюза. Как данное имя связано с анонсированным ранее Project Condor? Ну, пытливые фанаты смогли найти несколько важных совпадений.

Начнём с того, что данную торговую марку планируют использовать в сфере компьютерных игр, о чём прописано в документах. Второй и самый важный момент — владельцем марки является Remedy Entertainment.

Идём дальше. Сочетание букв FBC — это аббревиатура из мира Control, оно же Федеральное бюро Контроля. В здании бюро проходит действие игры, а в Project Condor, если верить официальному концепт-арту, и нужно будет играть за полевых агентов ведомства. Наконец, словом firebreak в игре Control обозначают бездонное пространство между зонами, которое останавливает распространение паранормальных феноменов.

Существует также версия, что FBC: Firebreak — это название дополнения для Alan Wake II, а все описанные выше приметы и соответствия актуальны и в отношении новой игры от Remedy, поскольку действие обоих проектов происходит в одной вселенной. К сожалению, на данный момент нет никакого понимания о степени готовности Project Condo (то есть, FBC: Firebreak).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в конце 2022 года разработчики дали понять, что спин-офф находится на очень ранних этапах создания. Не стоит также забывать, что полноценная вторая часть Control тоже находится в разработке.