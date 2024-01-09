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После поднятия цен в турецком Steam и Xbox Store того же региона оставалось только ждать, когда компания Sony решится на аналогичный шаг в отношении игр для PlayStation. Как сегодня стало понятно, японский платформодержатель не стал особо медлить с решением и поднял цены в турецком PS Store.
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На сам факт массового поднятия цен для турецкого региона PlayStation обратили внимание сотрудники сервиса PSprices — подорожание случилось именно 9 января. Оно коснулось практически всех крупных проектов как от внутренних студий Sony, так и от издателей-партнёров в лице Sony, Ubisoft и Warner Bros. Games.
Вот лишь некоторые примеры с новыми ценниками в турецком PS Store:
- Deathloop (PS5) — 1299 лир (цена до повышения 599 лир);
- God of War Ragnarök (PS5, PS4) — 1499 лир (цена до повышения 799 лир);
- Red Dead Redemption 2 (PS4) — 1199 лир (цена до повышения 469 лир);
- The Last of Us Part I (PS5) — 1499 лир (цена до повышения 799 лир);
- Hogwarts Legacy (PS5) — 1699 лир (цена до повышения 899 лир).
Как видим, речь идёт о кратном повышении цен, которое было спровоцировано ухудшением ситуацией с турецкой лирой. Нужно также понимать, что пока Sony не отказалась от использования лиры, что, например, случилось уже в Steam.