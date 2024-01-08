Пугает то, что звучит она вполне нормально. С оговорками, но нормально.

Мододел с ником RedpaX сообщил о выпуске финальной версии русификатора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, в котором всех персонажей озвучили с помощью нейросетей. Информация о релизе появилась в официальном Discord-канале разработчика. Финальная версия отличается от промежуточных исправленными проблемами, о которых стало известно в рамках тестирования предварительной версии.

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Удивительно, но видео с демонстрацией работы «нейроозвучки» от RedpaX было в целом положительно принято пользователями в YouTube. Большинство игроков и вовсе назвали перевод отличным, но не забыли упомянуть про очевидные баги.

Напомним, ещё в начале прошлого месяца мододел RedpaX рассказал, что потратил на создание озвучки около 265 тысяч рублей — деньги тратились на аренду GPU-мощностей для генерации голосов. Есть все основания предполагать, что к концу месяца указанная сумма ещё увеличилась, но мы пока не знаем на сколько.

Всего над «нейроозвучкой» трудилось только два человека, которым пришлось в общей сумме написать более 20 программ для автоматизации процесса. Энтузиасты пока не знают, чем они займутся дальше, но игроки уже начали советовать заняться озвучкой Baldur’s Gate 3, но сам RedpaX считает эту потенциальную работу на порядок масштабнее той, что была проделана в отношении озвучки Phantom Liberty.

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Напомним, дополнение Phantom Liberty вышло в конце сентября прошлого года, но получило только текстовый перевод на русский язык. Оригинал был снабжён пусть и спорной во многих моментах, но полной локализацией. Нежелание (или отсутствие возможности) делать официальную русскую озвучку Phantom Liberty объясняется довольно просто. Вы и сами знаете ответ на данный вопрос — просто прямо сейчас попробуйте зайти на страницу с игрой в Steam (если вы не меняли регион аккаунта, то сделать это не получится).