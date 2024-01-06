Виртуальных кораблей, ага. А сколько стоит ваша квартира, кстати?

Про «космический» долгострой Star Citizen мы писали на страницах раздела далеко не единожды, оставляя достаточно места для уместных в данном случае сарказма и скепсиса. Поводов хватало: затянувшееся время разработки, очередные важные этапы по сбору средств, такие же очередные сообщения о переносе даты релиза одиночной кампании и многое другое. А сейчас настал новый повод — разумеется, его суть вы уже уловили из названия, но тут очень важны некоторые детали, про которые мы сейчас и поговорим.

реклама

Итак, на днях компания Cloud Imperium Games, которая занимается поддержкой и разработкой космического симулятора-долгостроя Star Citizen, выпустила в продажу новый набор контента для фанатов своего творчества. Именно фанатов, поскольку мало-мальски вменяемый человек не станет тратить на набор виртуальных предметов Legatus для ещё не вышедшей игры целых 48 тысяч долларов (около 4,4 миллиона российских рублей). Надо ли напоминать, что во многих регионах России и Республики Беларусь за эти деньги можно купить целую квартиру — причём, даже не однокомнатную, зато более чем реальную?

Комплект Legatus 2953 содержит в себе свыше 175 космических кораблей в Star Citizen от различных внутриигровых производителей. Также щедрому (даже очень щедрому) игроку за эти деньги «отсыпят» разных внутриигровых предметов — как чисто косметических, так и приносящих определённую пользу внутри игры. Сомневаемся, что кому-то из наших читателей может приглянуться данный набор, но если вам просто хочется ознакомиться с полным его содержимым, то переходите вот по этой ссылке.

А сейчас мы упомянем о тех самых деталях, которые упомянули ещё в первом абзаце. Как оказалось, набор Legatus не сможет купить любой желающий. Для доступа к покупке необходимо состоять в некоем Chairman’s Club — группе людей, которые успели вложить в разработку Star Citizen свыше 1 тысячи долларов США. То есть, нужно быть ну конкретно таким нелохом меценатом. Цена в размере $48 тысяч актуально только в отношении жителей из США, британцам же придётся доплатить 20 % налога (общая сумма вырастет до $57 600). Журналисты быстро смекнули, что дешевле будет слетать в США, там оформить покупку и вернуться назад.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, на разработку космического симулятора Star Citizen люди пожертвовали уже свыше 658 миллионов долларов, количество «донатеров» перевалило за 5 миллионов. В среднем каждый заплатил более 130 долларов. Даты релиза у «долгостроя» от Cloud Imperium Games пока нет.