И это только в прошлом году.

Несмотря на тяжёлый и проблемный старт, Cyberpunk 2077 в долгосрочной перспективе всё же заслужила своё место в списке любимых игр у огромного количества геймеров. И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику количества проданных копий крупного аддона Phantom Liberty. Сегодня разработчики из CD Projekt RED сообщили о том, что за период с конца сентября, когда, собственно, и состоялся релиз дополнения, и по 31 декабря 2023 года включительно было реализовано свыше пяти миллионов его экземпляров.

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На сегодняшний день пользовательский рейтинг дополнения Phantom Liberty (в русской версии «Призрачная свобода») составляет 89 % в Steam. Игроки хвалят дополнение за развитие сюжетной линии, новые возможности и новые локации. Пусть значительная часть из них должна была появиться в основной версии Cyberpunk 2077, но это же мелочи, правильно?

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В любом случае, разработчики выразили благодарность геймерам за их поддержку, без которой, надо понимать, столь позитивных новостей бы не было.