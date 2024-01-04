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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи крупного дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty превысили 5 миллионов копий
И это только в прошлом году.

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Несмотря на тяжёлый и проблемный старт, Cyberpunk 2077 в долгосрочной перспективе всё же заслужила своё место в списке любимых игр у огромного количества геймеров. И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику количества проданных копий крупного аддона Phantom Liberty. Сегодня разработчики из CD Projekt RED сообщили о том, что за период с конца сентября, когда, собственно, и состоялся релиз дополнения, и по 31 декабря 2023 года включительно было реализовано свыше пяти миллионов его экземпляров.

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На сегодняшний день пользовательский рейтинг дополнения Phantom Liberty (в русской версии «Призрачная свобода») составляет 89 % в Steam. Игроки хвалят дополнение за развитие сюжетной линии, новые возможности и новые локации. Пусть значительная часть из них должна была появиться в основной версии Cyberpunk 2077, но это же мелочи, правильно?

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В любом случае, разработчики выразили благодарность геймерам за их поддержку, без которой, надо понимать, столь позитивных новостей бы не было.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cyberpunk 2077 phantom liberty
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