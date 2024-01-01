Что, в общем-то, логично.

«Соулслайк»-экшен Lies of P вышел в свет в сентябре этого года и получил огромное количество положительных отзывов как о геймплейной, так и о сюжетной составляющей проекта. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что разработчики открыто заявляют о планах выпустить полноценное продолжение. И вот, по всей видимости, ключевую подробность технического характера касательно сиквела мы уже узнали.

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Так, внимательные пользователи Сети обнаружили в описании вакансий студии NEOWIZ указание того, что проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5. Отметим, что в вакансии речь идёт непосредственно о некоем проекте «во вселенной Lies of P», но пользователи полагают, что подразумевается именно продолжение игры. Собственно, в отсутствие других анонсов в данной серии, это единственное логичное предположение.

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Сам по себе движок Unreal Engine 5 не означает, что создаваемые на его базе игры будут отличаться высочайшей степенью технологичности. Скорее, встроенные в UE5 инструменты значительно упрощают процесс создания игр, благодаря чему сиквел может появиться на свет гораздо раньше, чем можно себе предположить.