Игра и настольная игра. Ну, вы поняли.

Издательство Hobby World собирается выпустить настольную приключенческую игру «Чёрная книга», основанную на одноимённой карточной RPG от пермской студии Morteshka. Анонс «настолки» состоялся в рамках ежегодной видеоконференции Hobby World, в рамках которой руководители компании рассказывают о своих планах на будущее.

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Деталей о настольной версии «Чёрной книги» пока представлено не так много. Игрокам показали только коробку и уточнили пару вещей. Например, настольная игра предложит игрокам побороться с нечистью и даже управлять ею. Авторы собираются каким-то образом вернуть механику руководства бесами из оригинальной RPG.

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Также для грядущего проекта обещано нелинейное повествование в сценариях и ситуации, где придётся делать непростой выбор. В продажу настольная «Чёрная книга» попадёт в конце октября 2024 года — к Хэллоуину.