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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
GamesVoice выпустила бесплатную русскую озвучку Hogwarts Legacy
Голоса очень атмосферные. И сделано качественно.

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Как и было объявлено днём ранее, группа энтузиастов GamesVoice выпустила бесплатную русскую озвучку для приключенческого ролевого боевика Hogwarts Legacy. Скачать масштабную работу (а она действительно получилась масштабной) можно с официального сайта студии-переводчика. Размер архива с озвучкой составляет 2,84 Гбайт, его получится установить на ПК-версию игры.

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По случаю релиза масштабной русской озвучки команда GamesVoice выпустила большое видео, в котором были продемонстрированы голоса основных персонажей. В представленном ролике также можно увидеть актёров, работавших над озвучкой. Большинство голосов вам покажется до невероятности знакомыми.

Заявление GamesVoice:

«Для многих «Хогвартс» — отличный новогодний подарок. Для нас же «Хогвартс» — это десять месяцев напряжённого марафона, 400+ часов работы в студии и бесконечность ответов на вопрос «а когда уже?». В локализации задействовано 143 актёра (против 48 в оригинале), и это один из крупнейших наших проектов по данному показателю.

Сердечная благодарность всем, кто в своё время поддержал сбор и продолжает поддерживать нас финансово. Отдельное спасибо студии Ravencat за помощь с записью актёров, а также СМИ за широкую огласку проекта. Мы вместе творим историю, и на достигнутом останавливаться не собираемся.

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Вперёд, к новым рубежам! Кстати о рубежах: сбор средств на дубляж Alan Wake II ещё идёт, и это лучший способ выразить признательность за то, что мы делаем».

#hogwarts legacy #gamesvoice
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