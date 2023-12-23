Добавят, например, женскую версию протагониста.

Разработчики ремейка System Shock, стартовавшего полгода назад на ПК, рассказали о планах по выпуску на консолях и запланированном большом патче для основной версии. Итак, проект выйдет на Xbox и PlayStation в начале 2024 года, точная дата будет объявлена чуть позже.

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Что касается патча для ПК-версии, то вот его ключевые нововведения:

женская версия протагониста;

переработанная финальная схватка с новыми механиками;

множество оптимизаций, также будет реализована полная совместимость со Steam Deck;

новые атаки для киборга Диего и мутантов-птиц;

откорректированные анимации от первого лица;

доработанный искусственный интеллект противников;

улучшенное управление при помощи контроллера;

правки баланса;

доработанная система выдачи достижений.

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С полным списком изменений стоит ознакомиться на официальном сайте проекта. Что до самого ремейка System Shock, то он вышел 30 мая 2023 в Steam. За это время ему удалось собрать свыше 5500 отзывов, 92 % из которых — положительные.