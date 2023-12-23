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Разработчики ремейка System Shock, стартовавшего полгода назад на ПК, рассказали о планах по выпуску на консолях и запланированном большом патче для основной версии. Итак, проект выйдет на Xbox и PlayStation в начале 2024 года, точная дата будет объявлена чуть позже.
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Что касается патча для ПК-версии, то вот его ключевые нововведения:
- женская версия протагониста;
- переработанная финальная схватка с новыми механиками;
- множество оптимизаций, также будет реализована полная совместимость со Steam Deck;
- новые атаки для киборга Диего и мутантов-птиц;
- откорректированные анимации от первого лица;
- доработанный искусственный интеллект противников;
- улучшенное управление при помощи контроллера;
- правки баланса;
- доработанная система выдачи достижений.
С полным списком изменений стоит ознакомиться на официальном сайте проекта. Что до самого ремейка System Shock, то он вышел 30 мая 2023 в Steam. За это время ему удалось собрать свыше 5500 отзывов, 92 % из которых — положительные.