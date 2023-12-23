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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ремейк System Shock выйдет на консолях в начале 2024 года, также грядёт большой патч для ПК-версии
Добавят, например, женскую версию протагониста.

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Разработчики ремейка System Shock, стартовавшего полгода назад на ПК, рассказали о планах по выпуску на консолях и запланированном большом патче для основной версии. Итак, проект выйдет на Xbox и PlayStation в начале 2024 года, точная дата будет объявлена чуть позже.

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Что касается патча для ПК-версии, то вот его ключевые нововведения:

  • женская версия протагониста;
  • переработанная финальная схватка с новыми механиками;
  • множество оптимизаций, также будет реализована полная совместимость со Steam Deck;
  • новые атаки для киборга Диего и мутантов-птиц;
  • откорректированные анимации от первого лица;
  • доработанный искусственный интеллект противников;
  • улучшенное управление при помощи контроллера;
  • правки баланса;
  • доработанная система выдачи достижений.
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С полным списком изменений стоит ознакомиться на официальном сайте проекта. Что до самого ремейка System Shock, то он вышел 30 мая 2023 в Steam. За это время ему удалось собрать свыше 5500 отзывов, 92 % из которых — положительные.

#nightdive studios #system shock #prime matter
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