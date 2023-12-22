Об этом сообщили сами разработчики.

В игровой индустрии нередки ситуации, когда, казалось бы, ничем особо непримечательные видеоигры собирают настоящий аншлаг. Связано это с грамотным «пиаром», правильной расстановкой приоритетов, а также занятием своей некой определённой ниши. В полной мере звёзды сошлись в случае с камерным динамичным сетевым боевиком The Finals от основанной выходцами из DICE студии Embark. Проект вышел в свет ровно две недели назад, и вот, на сегодняшний день в него уже сыграли более десяти миллионов человек. Соответствующей информацией с гордостью поделились сами разработчики из Embark.

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The Finals представляет собой боевик с элементами геройского шутера, отличающийся высокой степенью разрушаемости игрового окружения. По сути, игровой процесс выстроен таким образом, что он лишён одной из ключевых проблем любых сетевых боевиков — кемперства, когда игроки принимают решение выполнять «боевую задачу» методом отсиживания в укромном местечке, откуда его невозможно «выкурить» без потерь. В The Finals проблема решается пробитием стены и открытием альтернативного прохода к считающему себя очень умным и хитрым игроку.

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Шутер распространяется по условно-бесплатной модели, а монетизация происходит за счёт продажи местной премиальной валюты, за которую приобретаются различные косметические «плюшки» и боевые пропуски. В общем, всё как у всех: подобная модель уже стала стандартной для любой желающей выжить в условиях жёсткой конкуренции «сессионки».