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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежая бета-версия клиента Steam предоставила возможность скрывать отдельные игры в библиотеке
Заядлым «дотерам» на заметку.

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Команда поддержки цифрового магазина Steam выпустила обновление для бета-версии с новой корзиной при оформлении заказа в магазине. Апдейт также смог сделать приватными отдельные игры в библиотеке пользователя.

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Сначала поговорим про обновлённую корзину Steam, которая включает в себя несколько полезных нововведений:

  • объединённые подарки — теперь пользователи могут покупать подарки сразу для нескольких друзей (для себя тоже) одной покупкой. Процесс добавления сообщений к подаркам тоже был упрощён с целью ускорения процесса оформления заказа.
  • одна корзина на всех устройствах — «фича», которая давно напрашивалась. Товары в корзине теперь будут отображаться на всех устройствах, на которых пользователь вошёл в свой аккаунт Steam. В рамках бета-тестирования содержимое корзины будет сохраняться только на тех устройствах, где используется бета-версия клиента.
  • приватные покупки — игру можно сделать приватной ещё до покупки, выставив ей соответствующую метку перед оформлением заказа.

Отдельно стоит поговорить о приватных играх. В Steam уже давно есть возможность настроить разные уровни конфиденциальности для профиля и всего списка игр. А теперь появилась возможность помечать отдельные игры как приватные, и они перестанут показываться везде, где их мог увидеть кто-то кроме игрока.

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Информация о том, что такая игра есть у пользователя, а также его внутриигровой статус и активность станут недоступны. Чтобы сделать игру приватной, нужно изменить настройки видимости проект можно аж тремя доступными способами: в корзине, в списке игр (доступен в браузере) и в библиотеке Steam («Настройки» > «Управление» на странице игры).

#steam
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