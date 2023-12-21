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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Blizzard выступили в защиту агрессивной системы монетизации Overwatch 2
Не пора ли оставить в игре только одно меню — магазин? Чтобы не играть, а только любоваться обликами персонажей.

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После обновления Overwatch до проекта с порядковым номером «2» и связанного с ним перевода данного геройского шутера на условно-бесплатную модель распространения многие геймеры осознали, что во главу угла в Overwatch 2 поставлена именно монетизация. Геймерам предлагают каждые пару месяцев приобретать новые «боевые пропуски», а также регулярно выпускают облики персонажей и другие элементы «косметики» за приличные суммы в местной премиальной (читать — покупной, поскольку альтернативный, бесплатный способ её получения запредельно затратный по времени и силам) валюте.

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Но поскольку популярность Overwatch 2 по причине полного отрыва видения игры разработчиками и сообществом неуклонно падает, а денег проект и его руководители продолжают требовать прорву, логичным шагом выглядит выжимание ещё большего количества средств из тех фанатов, которые готовы играть в Overwatch 2 несмотря ни на что. Так в рамках рождественского/новогоднего события «Зимняя сказка» в игре появилась система «билетов», предназначенных для приобретения тематического зимнего контента.

Путём выполнения элементарных арифметических действий геймеры пришли к выводу, что даже если вы уже приобрели боевой пропуск, то заложенного в его состав максимального количества «билетов», являющихся, по сути, очередной формой внутриигровой валюты, не хватит на покупку всех элементов зимнего косметического контента в Overwatch 2, и, по сути, если вы занимаетесь коллекционированием, то вам в любом случае придётся дополнительно потратиться на покупку вышеуказанных «билетов».

Естественно, геймеры начали критиковать Blizzard за её вопиющую жадность, и прокомментировать заявления ещё оставшихся фанатов Overwatch 2 вызвался исполнительный продюсер проекта Джеред Нойс. По его словам, пять долларов, в которые вам обойдутся «четыре легендарных облика», это вполне соответствующая «праздничному духу» цена, и что разработчики не ставили целью дать геймерам возможность приобрести все облики за награды в одном боевом пропуске — интересующие вас косметические элементы необходимо именно что выбирать.

Возможно, под давлением сообщества Blizzard всё же образумится и увеличит количество «билетов» в составе боевого пропуска. Здесь необходимо помнить, что если вы боевой пропуск вовсе не приобретаете (например, вас не устраивает поведение Blizzard по отношению к российскому рынку, и принципы с чувством собственного достоинства не позволяют вам окольными путями «донатить» заблокировавшей продажи компании), то вы получите вчетверо меньше «билетов», чем «донатеры».

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В самом явлении боевого пропуска ничего удивительного нет; удивляет лишь степень агрессивности монетизации конкретно в Overwatch 2. Существуют примеры куда более демократичных боевых пропусков — в том же Fortnite — но брать пример с более успешных коллег по цеху в Blizzard почему-то не принято: там «свой путь». Ну, свой так свой. Главное — продержаться на этом пути ещё хотя бы парочку лет, не съехав в кювет истории.

#blizzard #overwatch 2
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