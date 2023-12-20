Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
PC-версия Spider-Man 2 может стать самым дорогим портом в истории студии Insomniac — утечка
Кто-то скажет, что это распил денег, и будет, скорее всего, прав.

реклама

Видеоигры стали одной из основных составляющих индустрии развлечений, оцениваемой в сотни миллиардов долларов ежегодно. А где большие деньги, там неизбежно будут желающие взять цепную пилу и хорошенько их попилить. Так, из случившейся на днях утечки файлов студии Insomniac Games стало известно, что в коллективе уже подходят к финалу производства PC-версии Spider-Man 2, и что девелоперы оценили сию процедуру в 4,6 миллиона долларов.

реклама

Из той же просочившейся в Сеть документации следует, что на сегодняшний день это самый дорогой PC-порт в истории Insomniac, значительно превосходящий стоимость PC-портов Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Remastered и Ratchet & Clank Rift Apart, которые обошлись компании в $1,5 млн, $2,3 млн и $2,5 млн соответственно.

Согласно утечке, завершить производство PC-версии Spider-Man 2 авторы рассчитывают до конца марта 2024 года. Примечательно, что коллектив уже запланировал PC-версии будущих Marvel’s Spider-Man 3 и Marvel’s Wolverine, которые обойдутся в $7 млн и $4 млн соответственно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Откуда берутся такие суммы, честно говоря, совершенно непонятно, особенно, учитывая тот факт, что с технической точки зрения современные игровые консоли, под которые данные проекты якобы изначально создаются, практически ничем (ну, кроме программного обеспечения) не отличаются от обычных компьютеров.

#sony #insomniac games #marvels spider-man 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony не теряет надежды к марту 2024 года продать 25 млн консолей семейства PlayStation 5
Бесплатное дополнение Valhalla к God of War Ragnarok уже доступно для прохождения
God of War Ragnarok на следующей неделе получит бесплатное дополнение Valhalla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
33
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
68
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
9
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
1
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
48

Сейчас обсуждают

Nebir
21:07
А как же долговечность сокета 😉 с пси 5 они от 35 к начинаются ,а с пси 4 года через 3 их сливать начнут амд в этот раз жёстко кинула фанатиков ,но доходит долго 🤣
B650 становится самым популярным чипсетом AMD, обогнав B550 и A520
Alexbatz
21:06
Да и черт с ними, есл честно, после того как они поддерживали украинских нацистов немецкие бренды больше не покупаю.
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
Дмитрий Зяблов
21:06
А шо случилось? 🤔
Второй сезон сериала "Андор" не выйдет в 2024 году
Пузо
21:04
Я прекрасно знаю как оно работает, сам года наверное до 2018го сидел на феном 2 х4 +8 гб озу под десяткой, правда сборки там были старее. Оно конечно работает, но чем новее сборка вин10 тем больше оно...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
ЧatoБoт
21:00
Что ж, весьма неплохо. Ждём-с. И 5 звёзд в карму автору за хорошую весть.
Премьера геймплея российского MMO-шутера Pioner
FelsheR-BAN100plussz
20:56
А то, пузырь водки рядом замерзает!)
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Aleksei Byevich
20:56
У Михалкова больше понтов чем таланта!!!
Никита Михалков: "Это не кино": Режиссер критикует фильмы Эльдара Рязанова
si-cat
20:53
"..Безусловно, у нашей страны уже тогда были межконтинентальные ракеты Р-7, но количество их было крайне мало.." Неа. Р-7 и SM-65 на момент "Кузькиной матери" было примерно одинаково и, главное, было ...
О причинах, по которым СССР вынужден был испытать самую мощную бомбу в мире
Mostack
20:52
45 - норм!
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Dj Ayrik
20:49
Купил себе в этом году 3050 и норм играется по сравнению с 1063 намного лучше. И посмотрел я видосы про трассировку лучей и подумал да это же голимая фигня которую впаривают как что то суперское. Так ...
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем