Кто-то скажет, что это распил денег, и будет, скорее всего, прав.

Видеоигры стали одной из основных составляющих индустрии развлечений, оцениваемой в сотни миллиардов долларов ежегодно. А где большие деньги, там неизбежно будут желающие взять цепную пилу и хорошенько их попилить. Так, из случившейся на днях утечки файлов студии Insomniac Games стало известно, что в коллективе уже подходят к финалу производства PC-версии Spider-Man 2, и что девелоперы оценили сию процедуру в 4,6 миллиона долларов.

реклама

Из той же просочившейся в Сеть документации следует, что на сегодняшний день это самый дорогой PC-порт в истории Insomniac, значительно превосходящий стоимость PC-портов Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Remastered и Ratchet & Clank Rift Apart, которые обошлись компании в $1,5 млн, $2,3 млн и $2,5 млн соответственно.

Согласно утечке, завершить производство PC-версии Spider-Man 2 авторы рассчитывают до конца марта 2024 года. Примечательно, что коллектив уже запланировал PC-версии будущих Marvel’s Spider-Man 3 и Marvel’s Wolverine, которые обойдутся в $7 млн и $4 млн соответственно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Откуда берутся такие суммы, честно говоря, совершенно непонятно, особенно, учитывая тот факт, что с технической точки зрения современные игровые консоли, под которые данные проекты якобы изначально создаются, практически ничем (ну, кроме программного обеспечения) не отличаются от обычных компьютеров.