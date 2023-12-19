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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Для пользователей Steam открылась страница с персональными игровыми итогами 2023 года
Красивая инфографика, чего уж там.

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Компания Valve открыла всем пользователям Steam страницу с их персональными игровыми итогами за 2023 год. Ровная такая же справочная информация предоставлялась геймерам и в прошлом году, поэтому будет возможность сравнить свою активность за текущий период по отношению к предыдущему.

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«Итоги Steam» помогут игрокам вспомнить, в проектах каких жанров они провели больше всего времени. Интерактивная инфографика также даёт возможность сравнить свою статистику с показателями всего сообщества Steam. Просмотреть можно данные по разблокированным достижениям и прочим моментам уходящего года.

Пользователи Steam могут сохранить все воспоминания только для себя или же поделиться ими с друзьями прямо в Steam или в социальных сетях. Персонализированные итоги доступны вот в этом разделе сайта магазина. Перейти на нужную страницу итогов также можно и по ссылке, которую пользователь получил по электронной почте. В клиенте самого Steam нужная статистика с графиками доступна через выпадающее меню под именем профиля.

В конце отметим, что «Итоги Steam» за 2023 год основаны на данных за период с 1 января по 4 декабря. В расчёт не принимается время в автономном режиме, а также время, проведённое в инструментах и программах. Наконец, время, проведённое в играх, невыпущенных или удалённых из Steam, тоже не пошло в статистику.

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Напомним, на этой неделе стартует масштабная зимняя распродажа в Steam, которая продлится с 21 декабря по 4 января. В рамках данного мероприятия также пройдёт голосование за финалистов премии Steam 2023, подробнее о номинантах можно узнать из нашей предыдущей заметки.

#steam #valve
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