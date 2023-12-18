Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Крис Авеллон неоднократно предлагал Bethesda поработать над ответвлениями Fallout и The Elder Scrolls
Но Bethesda, видимо, стала завидовать успеху New Vegas на фоне весьма посредственной Fallout 3, и давать франшизу на аутсорс перестала.

реклама

Частота, с которой Bethesda Game Studios выпускает новые игры серии The Elder Scrolls и Fallout, уже очень давно не устраивает геймеров: с момента выхода последней части TES прошло уже больше двенадцати лет, с момента выхода последней одиночной Fallout — больше восьми лет. Очевидно, что Bethesda не справляется с нагрузкой, поэтому логично было бы дать возможность кому-то другому поработать над франшизой, пока основной разработчик занимается откровенной ерундой и экспериментами в духе Starfield.

реклама

Логичным это решение выглядело и для сценариста Криса Авеллона, который сегодня в своих социальных сетях заявил, что в лице Obsidian Entertainment неоднократно предлагал Bethesda заняться ответвлениями (спин-оффами) The Elder Scrolls и Fallout, дабы они выполняли примерно ту же роль, что в своё время выполняла Fallout New Vegas. Но всякий раз после Нью-Вегаса компания отвечала отказами.

Авеллон допустил, что Bethesda наотрез отказывалась доверять выпуск ответвлений своих основных игровых серий, опасаясь того, что они могут получить больший охват и признание, чем «основные» проекты в этих франшизах — ну, как произошло в случае с Fallout New Vegas на фоне Fallout 3.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, признаёт Авеллон, в настоящее время эти идеи уже не столь актуальны по причине наличия The Elder Scrolls Online и Fallout 76, которые занимают свои значительные ниши и сохраняют жизнь франшиз, пока разработчики корпят над новыми частями.

#bethesda game studios #obsidian entertainment #fallout 76 #the elder scrolls online #fallout new vegas
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Некстген»-обновление Fallout 4 задержится до следующего года
Starfield получит поддержку FSR3 и XeSS уже в начале 2024 года
Starfield опередила Baldur’s Gate 3 по количеству поисковых запросов в Google за 2023 год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
16
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
3
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
32
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
19
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
8
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
8

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
20:48
Сжечь
Депутат Госдумы Ткачев назвал нарушением прав граждан новые правила Sony
ЧatoБoт
20:43
Неплохо так Залужного раскарячивают: и воевать уже нет возможности и не воевать никак нельзя. И что в этой ситуации прикажете делать маленькому вукряинцу? З.Ы. Вот пример настроений в одном из городов...
Залужный прокомментировал сведения немецкой прессы о готовности ВС РФ к захвату Харькова, Днепра и Запорожья
Olga386
20:41
Шапочка из фольги не жмёт?
Путин подал документы для участия в выборах президента в 2024 году
KillerOK
20:37
С какой такой радости мне это делать?:))
Путин подал документы для участия в выборах президента в 2024 году
ЧatoБoт
20:36
Каклы, как же вы с такими инженерными навыками будете себе схроны копать? Ведь потонете в своих крысиных норах. Хотя, и не жалко ни разу.
Открытую менее 13 лет назад станцию киевского метро "Голосеевская" стало заливать и её могут закрыть
Данил Суетин
20:35
В Германии нужно пройти немалый отбор чтобы снять квартиру. Обычно поиск начинается с отслеживания квартиры на профильных сайтах вроде авито, затем нужно дождаться что арендаторы готовы тебе показать ...
Предприниматель нашел квартиру в Берлине с помощью чат-бота ChatGPT
Alxndr
20:35
"Андромеда - это боль!." --- К ней вышел "painkiller", под названием starfield. После него Андромеда если и не покажется шедевром, то как минимум годной. )
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
Vito Vago
20:31
Недаром Зеля летал в Америку, травки завёз. Да и автору отсыпал... Автор явно себя не уважает; публикует бред сивой кобылы.
Маск: Человечество должно иметь базу на Луне и города на Марсе
Vito Vago
20:25
А ты захлопни ...
Путин подал документы для участия в выборах президента в 2024 году
Kira625
20:22
> Даже не представляю, сколько ещё придётся исправлять меню "Пуск" пытаясь решить характерные для Linux проблемы... Ну объясните уже ему кто-нибудь, что Linux это ядро, а не то, что он называет "меню...
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем