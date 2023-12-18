Но Bethesda, видимо, стала завидовать успеху New Vegas на фоне весьма посредственной Fallout 3, и давать франшизу на аутсорс перестала.

Частота, с которой Bethesda Game Studios выпускает новые игры серии The Elder Scrolls и Fallout, уже очень давно не устраивает геймеров: с момента выхода последней части TES прошло уже больше двенадцати лет, с момента выхода последней одиночной Fallout — больше восьми лет. Очевидно, что Bethesda не справляется с нагрузкой, поэтому логично было бы дать возможность кому-то другому поработать над франшизой, пока основной разработчик занимается откровенной ерундой и экспериментами в духе Starfield.

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Логичным это решение выглядело и для сценариста Криса Авеллона, который сегодня в своих социальных сетях заявил, что в лице Obsidian Entertainment неоднократно предлагал Bethesda заняться ответвлениями (спин-оффами) The Elder Scrolls и Fallout, дабы они выполняли примерно ту же роль, что в своё время выполняла Fallout New Vegas. Но всякий раз после Нью-Вегаса компания отвечала отказами.

Авеллон допустил, что Bethesda наотрез отказывалась доверять выпуск ответвлений своих основных игровых серий, опасаясь того, что они могут получить больший охват и признание, чем «основные» проекты в этих франшизах — ну, как произошло в случае с Fallout New Vegas на фоне Fallout 3.

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Впрочем, признаёт Авеллон, в настоящее время эти идеи уже не столь актуальны по причине наличия The Elder Scrolls Online и Fallout 76, которые занимают свои значительные ниши и сохраняют жизнь франшиз, пока разработчики корпят над новыми частями.