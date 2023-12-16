Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Baldur’s Gate 3 претендует на звание «Игра года» по версии «Премии Steam 2023»
Конкуренты, давайте говорить прямо, и не конкуренты вовсе.

реклама

Вот и не успели мы и глазом моргнуть, как на дворе конец декабря. В мире видеоигр это означает то, что индустрия засыпает на ближайший месяц. Понимая это, Valve в своё время решила сделать декабрь и начало января периодом голосования за лучшие игры в номинациях собственной «Премии Steam». В этом году, как обычно, у нас по пять претендентов в каждой номинации, которые были отобраны за последние четыре недели путём пользовательского голосования.

реклама

Ключевой номинацией является «Игра года», и здесь у нас ситуация, которую можно охарактеризовать как предсказуемый исход: за звание лучших поборются Baldur’s Gate 3, FC 24, Resident Evil 4, Lethal Company и Hogwarts Legacy. Безусловно, случиться может всякое, но, учитывая предыдущие аналогичные номинации, всё кажется полностью лишённым интриги.

В целом номинации в этом году выглядят следующим образом (важно: с российского IP-адреса вы будете видеть только тех номинантов, которые доступны в российском сегменте Steam. Их, безусловно, большинство, но часть игр от крупных издателей недоступна в результате их добровольно-принудительного ухода с рынка РФ):

«Игра года»:

  • FC 24
  • Baldur’s Gate 3
  • Lethal Company
  • Resident Evil 4
  • Hogwarts Legacy

«Игра года в виртуальной реальности»:

  • I Expect You Ti Die 3
  • Ghosts of Tabor
  • F1 23
  • Gorilla Tag
  • Labyrinthine

«Любимое дитя»:

  • Red Dead Redemption II
  • Dota 2
  • Deep Rock Galactic
  • Rust
  • Apex Legends

«Лучшая игра на Steam Deck»:

  • Hogwarts Legacy
  • Diablo IV
  • Brotato
  • The Outlast Trials
  • Dredge

«Друг познаётся в игре»:

  • Sons of the Forest
  • Party Animals
  • Warhammer 40,000 Darktide
  • Lethal Company
  • Sunkenland

«Выдающийся визуальный стиль»:

  • Inward
  • Cocoon
  • Atomic Heart
  • Darkest Dungeon II
  • High on Life

«Самый инновационный геймплей»:

  • Starfield
  • Contraband Police
  • Your Only Move is HUSTLE
  • Remnant II
  • Shadows of Doubt

«Лучшая игра, которая вам не даётся»:

  • Sifu
  • Lords of the Fallen
  • FC 24
  • Street Fighter 6
  • Overwatch 2

«Лучший саундтрек»:

  • Persona 5 Tactica
  • The Last of Us Part II
  • Chants of Sennaar
  • Hi-Fi Rush
  • Pizza Tower

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»:

  • Baldur’s Gate 3
  • Star Wars Jedi Survivor
  • Resident Evil 4
  • Lief of P
  • Love is All Around

«Устройтесь поудобнее»:

  • Train Sim World 4
  • Cities Skylines II
  • Potion Craft
  • Coral Island
  • Dave the Diver.
рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Голосование за лучших из лучших начнётся 21 декабря в 21:00 по московскому времени. Победителей объявят 2 января в 21:00 по московскому времени.

#steam #valve #larian studios #baldurs gate 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve попросила пользователей Steam Deck не вдыхать воздух из вентиляционных отверстий устройства — проблема действительно есть
Larian не собирается выпускать Baldur’s Gate 3 по подписке Game Pass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
6
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
9
О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
6
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
64
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2
Во Вселенной было два Больших взрыва: Выдвинута новая гипотеза происхождения тёмной материи
11

Сейчас обсуждают

samoyla_yt
18:17
Маски-шоу)
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Vito Vago
18:17
"SUPER" не значит хорошая.
Стали известны даты продаж видеокарт RTX 4000 SUPER
Vito Vago
18:15
Где ты видел за 1000 евро (примерно) для "Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT". Травкой поделись... *В свой ПК, в своё примерно вложено 2500-3000 евро, я ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Дмитрий
18:07
Теперь понятно почему она стоила 100-130 тысяч в какое то время игор то там не было вообще ахаах покупать ее ради игр.
На eBay появились майнерские PlayStation 5 для добычи криптовалют
Vito Vago
18:07
Хохлопитек минусует! На передовую записывайся, а не здесь клацай. "Петриот"
Немецкая пресса: ВСУ намерены в 2024 году пойти в новое «контрнаступление»
Руслан Знамов
18:02
У США файлы с данными о миссии )))
США подтверждают смертоносность израильских стелс-истребителей F-35I Adir в борьбе с ХАМАС
FelsheR-BAN100plгssss
17:59
бандеровское ебло не треснет?
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Yilec
17:57
Нетфликсу занесли чемодан денег, чтобы утопить Маска.
В новом фильме Netflix «Оставь мир позади» автомобили Tesla восстают против людей
Boris Kopyltsov
17:56
"батарейки забыл". Ну кто Ерашал помнит.
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Китя.
17:55
Apple вышла на ЛГБТ-прайд в Сан-Франциско В прайде был замечен генеральный директор Apple Тим Кук. Поделка для задне приводных.
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем