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Вот и не успели мы и глазом моргнуть, как на дворе конец декабря. В мире видеоигр это означает то, что индустрия засыпает на ближайший месяц. Понимая это, Valve в своё время решила сделать декабрь и начало января периодом голосования за лучшие игры в номинациях собственной «Премии Steam». В этом году, как обычно, у нас по пять претендентов в каждой номинации, которые были отобраны за последние четыре недели путём пользовательского голосования.
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Ключевой номинацией является «Игра года», и здесь у нас ситуация, которую можно охарактеризовать как предсказуемый исход: за звание лучших поборются Baldur’s Gate 3, FC 24, Resident Evil 4, Lethal Company и Hogwarts Legacy. Безусловно, случиться может всякое, но, учитывая предыдущие аналогичные номинации, всё кажется полностью лишённым интриги.
В целом номинации в этом году выглядят следующим образом (важно: с российского IP-адреса вы будете видеть только тех номинантов, которые доступны в российском сегменте Steam. Их, безусловно, большинство, но часть игр от крупных издателей недоступна в результате их добровольно-принудительного ухода с рынка РФ):
«Игра года»:
- FC 24
- Baldur’s Gate 3
- Lethal Company
- Resident Evil 4
- Hogwarts Legacy
«Игра года в виртуальной реальности»:
- I Expect You Ti Die 3
- Ghosts of Tabor
- F1 23
- Gorilla Tag
- Labyrinthine
«Любимое дитя»:
- Red Dead Redemption II
- Dota 2
- Deep Rock Galactic
- Rust
- Apex Legends
«Лучшая игра на Steam Deck»:
- Hogwarts Legacy
- Diablo IV
- Brotato
- The Outlast Trials
- Dredge
«Друг познаётся в игре»:
- Sons of the Forest
- Party Animals
- Warhammer 40,000 Darktide
- Lethal Company
- Sunkenland
«Выдающийся визуальный стиль»:
- Inward
- Cocoon
- Atomic Heart
- Darkest Dungeon II
- High on Life
«Самый инновационный геймплей»:
- Starfield
- Contraband Police
- Your Only Move is HUSTLE
- Remnant II
- Shadows of Doubt
«Лучшая игра, которая вам не даётся»:
- Sifu
- Lords of the Fallen
- FC 24
- Street Fighter 6
- Overwatch 2
«Лучший саундтрек»:
- Persona 5 Tactica
- The Last of Us Part II
- Chants of Sennaar
- Hi-Fi Rush
- Pizza Tower
«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»:
- Baldur’s Gate 3
- Star Wars Jedi Survivor
- Resident Evil 4
- Lief of P
- Love is All Around
«Устройтесь поудобнее»:
- Train Sim World 4
- Cities Skylines II
- Potion Craft
- Coral Island
- Dave the Diver.
Голосование за лучших из лучших начнётся 21 декабря в 21:00 по московскому времени. Победителей объявят 2 января в 21:00 по московскому времени.