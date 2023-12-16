Конкуренты, давайте говорить прямо, и не конкуренты вовсе.

Вот и не успели мы и глазом моргнуть, как на дворе конец декабря. В мире видеоигр это означает то, что индустрия засыпает на ближайший месяц. Понимая это, Valve в своё время решила сделать декабрь и начало января периодом голосования за лучшие игры в номинациях собственной «Премии Steam». В этом году, как обычно, у нас по пять претендентов в каждой номинации, которые были отобраны за последние четыре недели путём пользовательского голосования.

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Ключевой номинацией является «Игра года», и здесь у нас ситуация, которую можно охарактеризовать как предсказуемый исход: за звание лучших поборются Baldur’s Gate 3, FC 24, Resident Evil 4, Lethal Company и Hogwarts Legacy. Безусловно, случиться может всякое, но, учитывая предыдущие аналогичные номинации, всё кажется полностью лишённым интриги.

В целом номинации в этом году выглядят следующим образом (важно: с российского IP-адреса вы будете видеть только тех номинантов, которые доступны в российском сегменте Steam. Их, безусловно, большинство, но часть игр от крупных издателей недоступна в результате их добровольно-принудительного ухода с рынка РФ):

«Игра года»:

FC 24

Baldur’s Gate 3

Lethal Company

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

«Игра года в виртуальной реальности»:

I Expect You Ti Die 3

Ghosts of Tabor

F1 23

Gorilla Tag

Labyrinthine

«Любимое дитя»:

Red Dead Redemption II

Dota 2

Deep Rock Galactic

Rust

Apex Legends

«Лучшая игра на Steam Deck»:

Hogwarts Legacy

Diablo IV

Brotato

The Outlast Trials

Dredge

«Друг познаётся в игре»:

Sons of the Forest

Party Animals

Warhammer 40,000 Darktide

Lethal Company

Sunkenland

«Выдающийся визуальный стиль»:

Inward

Cocoon

Atomic Heart

Darkest Dungeon II

High on Life

«Самый инновационный геймплей»:

Starfield

Contraband Police

Your Only Move is HUSTLE

Remnant II

Shadows of Doubt

«Лучшая игра, которая вам не даётся»:

Sifu

Lords of the Fallen

FC 24

Street Fighter 6

Overwatch 2

«Лучший саундтрек»:

Persona 5 Tactica

The Last of Us Part II

Chants of Sennaar

Hi-Fi Rush

Pizza Tower

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»:

Baldur’s Gate 3

Star Wars Jedi Survivor

Resident Evil 4

Lief of P

Love is All Around

«Устройтесь поудобнее»:

Train Sim World 4

Cities Skylines II

Potion Craft

Coral Island

Dave the Diver.

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Голосование за лучших из лучших начнётся 21 декабря в 21:00 по московскому времени. Победителей объявят 2 января в 21:00 по московскому времени.