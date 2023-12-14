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Несмотря на то, что в рамках крупных игровых мероприятий с каждым годом становится всё меньше интересных анонсов и новостей, поскольку разработчики и издатели предпочитают оставлять всё самое «вкусненькое» на свои собственные презентации, популярность той же церемонии The Game Awards из года в год только растёт.
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Так, организатор, ведущий и продюсер The Game Awards Джефф Кили заявил сегодня, что прошедшая неделю назад церемония собрала 118 миллионов просмотров, что примерно на 15 % больше, чем годом ранее. Таким образом, перед нами очередной рекорд за десять лет существования данного игрового мероприятия.
Церемонию смотрели как на YouTube, так и на Twitch, и пиковое одновременное количество зрителей на официальных трансляциях составило 900 тысяч и 1,94 миллиона соответственно.
Всё это весьма любопытно, учитывая, что ничего такого выдающегося, за что следовало бы ждать и не спать в этом году ради просмотра The Game Awards, в её рамках представлено не было.