Это если кто-то вдруг надеялся, что разработчики не позволят себе уйти на каникулы, не закончив дело. Ещё как позволят.

Вот уже больше года Bethesda Softworks мучает и себя, и геймеров ожиданием выхода крупного бесплатного обновления для Fallout 4. Несмотря на то, что прошло огромное в масштабах игровой промышленности количество времени, мы так толком ничего не знаем о содержании обновления. Зато знаем, что в текущем году оно не выйдет.

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Об этом официально объявили разработчики в социальных сетях. В подробности девелоперы вдаваться не стали, отметив лишь, что им нужно чуть больше времени для окончания работы над обновлением.

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На данном этапе известно, что дополнение добавит в Fallout 4 добавит пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series возможность играть с более высокой частотой кадров, а также активировать разрешение вплоть до 4K. Вместе с тем ожидается внедрение нескольких проектов из «Клуба творчества».