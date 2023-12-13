Настолько крупное, что над ним трудится вся команда.

Разработчики из Ubisoft Massive анонсировали большое обновление для сетевого экшена Tom Clancy’s The Division 2, которое должно подстегнуть к нему интерес как со стороны бывалых геймеров, так и в отношении новичков. Само обновление получилось очень большим, поэтому авторы приняли решение направить на его создание всю команду.

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Апдейт получил название Project Resolve, он должен изменить практический каждый геймплейный аспект The Division 2: баланс, PvP- и PvE-сражения, практически все режимы, ивенты и многое другое. Разработчики также поставили перед собой амбициозную цель — переработать неинтересных специалистов, пересобрать характеристики непопулярного оружия и повысить эффективность наборов брендовой экипировки.

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Обновление Project Resolve должно выйти 6 февраля 2024 года одновременно с третьим сезоном пятого года The Division 2. Первая фаза тестирования пройдёт в период с 15 по 18 декабря, а вторая состоится с 19 по 22 января. Причём, во втором случае тестироваться будут изменения, внесённые после получения обратной связи от игроков. Что касается крупного сюжетного дополнения, то его релиз перенесли с конца пятого года на третий сезон шестого года — то есть, на 2025 год.