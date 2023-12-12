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В минувшую пятницу в рамках The Game Awards 2023 разработчики God of War Ragnarok из Sony Santa Monica анонсировали бесплатное дополнение под столь же оригинальным, как и Ragnarok, названием Valhalla. Главной особенностью дополнения является включённый в его состав roguelite-режим, а также небольшое своеобразное сюжетное послесловие (эпилог).
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С хронологической точки зрения дополнение Valhalla продолжает сюжет «Рагнарёка», а доступно оно будет только обладателям PlayStation 4 и PlayStation 5, поскольку на других платформах God of War Ragnarok пока не вышел.
Разработчики обещают новые наборы доспехов для Кратоса, новые локации, дополнительные достижения («ачивки»). Что до сюжетной линии, то мы попадём в Вальгаллу, где главного героя будут ожидать если не призраки, то как минимум «отголоски» прошлого. В подробности девелоперы не вдаются, и это правильно: иначе будет не интересно играть.