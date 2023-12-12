Строго по графику.

В минувшую пятницу в рамках The Game Awards 2023 разработчики God of War Ragnarok из Sony Santa Monica анонсировали бесплатное дополнение под столь же оригинальным, как и Ragnarok, названием Valhalla. Главной особенностью дополнения является включённый в его состав roguelite-режим, а также небольшое своеобразное сюжетное послесловие (эпилог).

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С хронологической точки зрения дополнение Valhalla продолжает сюжет «Рагнарёка», а доступно оно будет только обладателям PlayStation 4 и PlayStation 5, поскольку на других платформах God of War Ragnarok пока не вышел.

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Разработчики обещают новые наборы доспехов для Кратоса, новые локации, дополнительные достижения («ачивки»). Что до сюжетной линии, то мы попадём в Вальгаллу, где главного героя будут ожидать если не призраки, то как минимум «отголоски» прошлого. В подробности девелоперы не вдаются, и это правильно: иначе будет не интересно играть.