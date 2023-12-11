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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Студия-разработчик провального выживача The Day Before объявила о закрытии
Закрывается сам коллектив. Проект останется в таком виде, в каком он есть.

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Существуют некоторые вещи, которые из людей вывести невозможно. Например, желание лёгких денег: поработать через пень-колоду, заработать миллионы, после чего вложить их во что-нибудь, а затем «уехать в закат» и жить себе припеваючи на дивиденды и/или на ренту. Похоже, именно такой план был у основанной якутскими разработчиками студии Fntastic.

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Сначала «девелоперы» привлекли внимание к своему проекту-выживачу под названием The Day Before, затем выпустили его в свет в раннем доступе, после чего продали приличное количество копий. На поверку оказалось, что игра, как бы это помягче выразиться, не соответствует требованиям, отличается поразительным количеством технических недоработок и в целом слабенькой геймплейной составляющей.

И вот, не прошло и недели с момента раннего релиза The Day Before, как сегодня коллектив Fntastic объявил о закрытии студии. Официальная версия следующая: проект постиг финансовый провал, и у студии нет денег для продолжения его разработки, поскольку все средства были использованы для выплаты задолженностей «нашим партнёрам». Дальше Fntastic заявила, что просчиталась с оценкой своих возможностей и отметила, что производство видеоигр — это «невероятно сложное дело».

На данном этапе будущее The Day Before «неизвестно». Серверы, однако, продолжат работать.

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Пожалуй, нет смысла рассказывать, насколько взрывными сейчас являются все комментарии геймеров, поверивших разработчикам. Одни надеются, что Fntastic окажется в суде, другие, что коллектив хотя бы оформит безусловный возврат средств всем покупателям. По сути, перед нами, конечно же, обыкновенное мошенничество, за которое нужно ответить по закону.

#мошенничество #the day before #fntastic
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andreymen_59
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Заскамили инвесторов,рога и копыта на пупкина закрыли и иди свещи xD
Студия-разработчик провального выживача The Day Before объявила о закрытии
Валерий Домбровский
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