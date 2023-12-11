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Существуют некоторые вещи, которые из людей вывести невозможно. Например, желание лёгких денег: поработать через пень-колоду, заработать миллионы, после чего вложить их во что-нибудь, а затем «уехать в закат» и жить себе припеваючи на дивиденды и/или на ренту. Похоже, именно такой план был у основанной якутскими разработчиками студии Fntastic.
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Сначала «девелоперы» привлекли внимание к своему проекту-выживачу под названием The Day Before, затем выпустили его в свет в раннем доступе, после чего продали приличное количество копий. На поверку оказалось, что игра, как бы это помягче выразиться, не соответствует требованиям, отличается поразительным количеством технических недоработок и в целом слабенькой геймплейной составляющей.
И вот, не прошло и недели с момента раннего релиза The Day Before, как сегодня коллектив Fntastic объявил о закрытии студии. Официальная версия следующая: проект постиг финансовый провал, и у студии нет денег для продолжения его разработки, поскольку все средства были использованы для выплаты задолженностей «нашим партнёрам». Дальше Fntastic заявила, что просчиталась с оценкой своих возможностей и отметила, что производство видеоигр — это «невероятно сложное дело».
На данном этапе будущее The Day Before «неизвестно». Серверы, однако, продолжат работать.
Пожалуй, нет смысла рассказывать, насколько взрывными сейчас являются все комментарии геймеров, поверивших разработчикам. Одни надеются, что Fntastic окажется в суде, другие, что коллектив хотя бы оформит безусловный возврат средств всем покупателям. По сути, перед нами, конечно же, обыкновенное мошенничество, за которое нужно ответить по закону.