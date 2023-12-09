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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 вышла на Xbox Series X и S, разработчики также подготовили новый «хотфикс»
Релиз задержался из-за проблем с оптимизацией на младшей консоли Microsoft.

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Разработчики из Larian Studios не только забрали на прошедшей The Game Awards 2023 множество наград, но также объявили о выпуске ролевой игры Baldur’s Gate 3 на консолях Xbox Series X и S. Подопечные Свена Винке дополнительно выпустили хотфикс, который исправил новую пачку найденных багов и разобрался с причинами для вылетов и глитчей.

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Небольшой патч для Baldur’s Gate 3 также устранил лазейки, благодаря которым смышлёные игроки могли опустошать содержимое кошельков у торговцев. Один из таких уже не рабочих вариантов позволял выгребсти всё золото торговца с помощью ящика и одной золотой монеты. После установки апдейта у игроков больше не получится продавать пустые мешки по цене содержимого, которое там когда-то было.

Версия для PlayStation 5 тоже получила кое-какие изменения — была улучшена производительность в случае мирного исхода ситуации с Рыцарями Щита.

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Релиз финальной версии Baldur’s Gate 3 состоялся на ПК ещё 3 августа. На консоли PlayStation 5 проект вышел 6 сентября, а сейчас только заявился на Xbox Series X и S. Напомним, выход ролевой игры на консолях Microsoft задержался из-за проблем с оптимизацией локального мультиплеера на консоли Xbox Series S.

#baldurs gate 3. larian studios
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