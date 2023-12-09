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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Capcom анонсировала Monster Hunter Wilds — новый экшен в именитой серии
Выход игры состоится только в 2025 году.

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Разработчики из студии Capcom анонсировали Monster Hunter Wilds — новую игру, принадлежащую к серии экшенов об охоте на разных существ. Проект представили в рамках прошедшей церемонии The Game Awards 2023.

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К сожалению, авторы не торопятся раскрывать подробности, но обещают это сделать ближе к лету 2024-го. В анонсирующем трейлере нам показали новые элементы для серии: летающих ездовых животных и предпочитающих нападать толпой монстров.

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Что до даты выхода, то не стоит её ждать раньше 2025 года, разработчики объявят точное число позже. Список целевых платформ, опять же, будет представлен когда-нибудь потом. Предыдущая часть серии, которая называется Monster Hunter Rise, вышла в марте 2021 года на Nintendo Switch. До ПК проект добрался 12 января 2022-го.

#capcom #monster hunter wilds
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