А там будет своя планета Миллер?

Выходцы из студий 343 Industries, Naughty Dog и Bioware в рамках прошедшей церемонии The Game Awards 2023 анонсировали Exodus — научно-фантастическую игру про исследование необычных миров. Новинку представлял на сцене актёр Мэттью Макконахи, который подарил одному из героев свой голос.

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Главный герой Exodus — «путешественник», который отправится исследовать далёкие меры, столкнётся с необычным течением времени и даже представителями внеземных цивилизаций. Любопытно, что в анонсирующем трейлере представители Archetype Entertainment (так называется компания выходцев из именитых студий) показали именно описанные выше геймплейные фрагменты.

Во вселенной Exodus человечество покинуло Землю и пытается заново обосноваться во враждебной галактике. Авторы обещают реализовать в игре действительно работающую систему «выбор — последствия»: в некоторых случаях это может вызвать самые непредсказуемые последствия для всего человечества.

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Exodus должна поступить в продажу на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Точная дата релиза будет объявлена как-нибудь потом.