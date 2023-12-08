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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Актёр Мэттью Макконахи анонсировал Exodus — научно-фантастический боевик про искривлённое время и не только
А там будет своя планета Миллер?

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Выходцы из студий 343 Industries, Naughty Dog и Bioware в рамках прошедшей церемонии The Game Awards 2023 анонсировали Exodus — научно-фантастическую игру про исследование необычных миров. Новинку представлял на сцене актёр Мэттью Макконахи, который подарил одному из героев свой голос.

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Главный герой Exodus — «путешественник», который отправится исследовать далёкие меры, столкнётся с необычным течением времени и даже представителями внеземных цивилизаций. Любопытно, что в анонсирующем трейлере представители Archetype Entertainment (так называется компания выходцев из именитых студий) показали именно описанные выше геймплейные фрагменты.

Во вселенной Exodus человечество покинуло Землю и пытается заново обосноваться во враждебной галактике. Авторы обещают реализовать в игре действительно работающую систему «выбор — последствия»: в некоторых случаях это может вызвать самые непредсказуемые последствия для всего человечества.

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Exodus должна поступить в продажу на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Точная дата релиза будет объявлена как-нибудь потом.

#the game awards 2023 #exodus #archetype entertainment
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Mamas Schwanz
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glavhyilo
18:49
1070 итак всё тянет,пару настроек подуменьшил и норм и так графика глаза на жопу лезут.Вот игр нет хороших щас,сюжета нет в играх путёвого.
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FelsheR-BAN100plгssss
18:48
У тебя никакого нет?)) Одни шпаргалки нато?
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Анатолий Павлюшин
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Vorvort
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Анатолий Павлюшин
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