Как и подобает играм подобного жанра, распространяется The Finals по условно-бесплатной модели.

Практически под занавес The Game Awards 2023 организаторы мероприятия приберегли очень позитивное известие: динамичный боевик с высокой степенью разрушаемости The Finals, который произвёл почти фурор во время открытого бета-тестирования, сумев привлечь внимание семи с половиной миллионов пользователей, вышел в полноценный релиз буквально только что.

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Всё верно: с этого мгновения все желающие могут отправиться устраивать весёлые пострелушки в камерном формате с несколькими игровыми классами.

Разработчики уже подготовили первый мультиплеерный сезон с соответствующим боевым пропуском, так что заняться, зайдя в The Finals, определённо, будет, чем.

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За разработку The Finals отвечает коллектив Embark Studios, основанный выходцами из небезызвестной DICE. В частности, главой Embark является бывший руководитель шведской студии-разработчика игр серии Battlefield Патрик Содерлунд. Понятно, что это само по себе мало что значит, но некий кредит доверия определённо предоставляет.