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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Морской боевик Skull and Bones наконец-то получил дату выхода — игра ожидается в феврале 2024 года
Неужели мы станем-таки свидетелями того, как этот мучительный процесс подойдёт к концу?

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В игровой промышленности существует немало примеров долгостроев, но немногие могут похвастаться столь непростой судьбой, как морской боевик Skull and Bones. Задуманный Ubisoft как сетевое развитие системы морских путешествий и сражений из Assassin’s Creed IV Black Flag, данный проект пережил многократные переносы релизов, смену руководства, смену разработчика, смену концепции. В общем, путь к релизу был запредельно тернист. Но, как стало известно сегодня в рамках The Game Awards 2023, этот путь всё же будет доведён до конца: игра назначена к выходу 16 февраля следующего года.

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Наверное, мы не будем звучать излишне цинично, если скажем, что всякое может случиться, поэтому радоваться оглашению точной даты выхода раньше времени не стоит.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones #ubisoft singapore
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