В сопутствующем видеоролике.

Геймерский праздник под названием The Game Awards 2023 продолжается. И хотя в его рамках по итогу двух третей прошедшего мероприятия было представлено и показано отнюдь не так много проектов, за которые может зацепиться глаз ценителя, некоторыми положительными новостями разработчики игр в его рамках всё же поделились.

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Так, например студия Rocksteady напомнила о том, что её суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League выйдет 2 февраля следующего года на всех актуальных платформах. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Напоминаем, что в Suicide Squad Kill the Justice League мы играем за очаровательных «плохишей» из «Отряда самоубийц», которым нужно будет сражаться с хрестоматийными «добряками» из «Лиги Справедливости».